Единая поместная церковь: в УПЦ МП отреагировали на заявление Филарета

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что глава УПЦ Киевского патриархата Филарет никогда не будет руководить одной из украинских лавр.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В своем комментарии глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент отметил, что Филарет никогда не будет руководить одной из украинских лавр.

Прежде всего, следует учитывать, что Филарет– это уже слишком пожилой человек, и поэтому мне не очень подабает комментировать его слова, тем более то все, что он наговорил в своем последнем интервью. Бывает, что люди кое-что и подзабудут в таком возрасте. Я только могу напомнить, что три украинские лавры сегодня принадлежат именно признанной всеми поместными церквями Украинской православной церкви, которая является единственной поместной церковью украинского народа,

– сказал он.

Климент также добавил, что в свое время Почаевский монастырь "не смогли отобрать даже коммунисты".

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломеюя о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.