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Єдина помісна церква: в УПЦ МП відреагували на заяву Філарета

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Климент відреагував на заяву Філарета
Климент відреагував на заяву Філарета / cheline.com.ua

Українська православна церква Московського патріархату заявила, що глава УПЦ Київського патріархату Філарет ніколи не буде керувати жодною з українських лавр.

Про це повідомляє "Обозреватель".

У своєму коментарі глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент зауважив, що Філарет ніколи не керуватиме жодною з українських лавр.

Перш за все, слід зважати, що Філарет – це вже надто старша людина, і тому мені не дуже пасує коментувати його слова, тим паче оте все, що він наговорив у своєму останньому інтерв'ю. Буває, що люди дещо й підзабувають у такому віці. То я лише можу нагадати, що три українські лаври сьогодні належать саме визнаній всіма помісними церквами Українській православній церкві, яка є єдиною помісною церквою українського народу,
– сказав він.

Климент також додав, що свого часу Почаївський монастир "не змогли відібрати навіть комуністи".

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

 

 

Теги: Новини України Єдина помісна церква релігія
Джерело: 24 Канал
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