Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что если речь идет о ленд-лизе, то этот пакет помощи выделяется из тех 40 миллиардов долларов, которые были ранее проголосованы Конгрессом США.

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В рамках этих средств в Украину направлены финансы для:

закупки оружия;

обучение военных;

поддержки оборонных и безопасных возможностей.



Все эти образцы вооружения, которые приходят нам и сейчас – это еще не ленд-лиз. Надеюсь, что о нем мы услышим быстрее, ведь его цель именно в том, чтобы ускорить предоставление оружия и расширить номенклатуру и ассортимент вооружения.

– говорит Мусиенко.

Процесс по расширению предоставляемого нам вооружения пошел, теперь следует наращивать количественные показатели, говорит эксперт.

"Конечно, сейчас в мире есть немало сил, которые не заинтересованы в поставке оружия Украине. Россияне всячески пытаются вбрасывать в информационное пространство информацию, что нам поставляют старое непригодное вооружение", – отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований.

На что пойдут 40 миллиардов долларов анонсированной помощи от США

13,8 миллиарда направят в Фонд экономической поддержки для того, чтобы помочь украинскому правительству выполнять свою работу;

11 миллиардов – на оружие и военное оборудование.

8,7 миллиарда направят на пополнение запасов оружия, которое уже получила Украина;

6 миллиардов назначены на помощь ВСУ.

4,4 миллиарда отправят для поставки продовольствия в Украину и другие страны Европы.

По словам Мусиенко, оккупанты через западные каналы пытаются качать лодку по количеству, мол – вам пришлют несколько единиц и все.

"Но это неправда, если мы примем во внимание последние два месяца, то увеличилось количество присоединившихся к поддержке стран, а также – количество оружия, которое они нам передают", – резюмирует эксперт.

Какое именно оружие так необходимо бойцам ВСУ на фронте

Прежде всего, это высокоточные ракеты, которые способны поражать цели на несколько сотен километров. Также очень важно получить дроны, дополнительные системы ПВО/ПРО (противовоздушная и противоракетная оборона) и боеприпасы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дополнительно выделил реактивные системы залпового огня MLRS-270. Она бывает в разных модификациях: малейшая дальность – 32 километра, наибольшая – 300 километров. Всё зависит от боеприпасов.

Ранее руководитель ОП подчеркивал, что медлить с передачей оружия нельзя. Она способна спасти жизнь как украинских военных, так и гражданских. Чем быстрее будет оружие – тем быстрее удастся завершить войну.

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