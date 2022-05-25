Об этом 24 каналу рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он также отметил, что есть определенный процедурный нюанс, наша власть хорошо работает с администрацией Байдена и по его программе мы получаем оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Все корабли России на месте, - капитан объяснил, исчезла ли угроза высадки десанта врага

"Неплохо работаем также с Пентагоном – там мы тоже получаем оружие. Но эти две программы несколько ограничены в вариации оружия, которое они могут предоставлять – это оружие со складов. А есть еще третья программа – Конгресса США, кстати, система "Железный Купол" в Израиле финансируется именно из этой программы", – объясняет Виталий Шабунин.

Особенность ее в том, что можно заказывать вооружение заранее и заказывать современное оружие, уже много недель подряд мы уговариваем власть сконцентрироваться именно на этой программе поставки оружия для Украины.

– говорит Шабунин.

Президент Зеленский консолидировал американское общество в помощи нам, в том числе и оружием. А общество ближе к конгрессменам, поэтому нам будет легче работать с представителями американского народа, чем с Байденом, объясняет глава ЦПК.

Какое оружие наиболее необходимо украинской армии

Высокоточные ракеты, способные поражать цели на несколько сотен километров. Также очень важно получить дроны, дополнительные системы ПВО/ПРО (противовоздушная и противоракетная оборона) и боеприпасы, рассказал глава Офиса президента Украины Ермак.

Андрей Ермак дополнительно выделил реактивные системы залпового огня MLRS-270 . Она бывает в разных модификациях: малейшая дальность – 32 километра, наибольшая – 300 километров. Всё зависит от боеприпасов.

19 мая Сенат США принял чрезвычайно большую финансовую поддержку для Украины – 40 миллиардов долларов. Стоит добавить, что только часть этих денег пойдет именно на вооружение. К примеру, 4,4 миллиарда выделили для поставки продовольствия Украине и другим государствам. Президент США Джо Байден уже подписал этот закон.

Когда помощь от ленд-лиза станет ощутимой

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула объясняет , что сейчас нет четкого понимания, какие именно объемы помощи и когда начнут поступать в Украину благодаря ленд-лизу. Впрочем, есть приблизительные представления, как выглядит логистика по предварительным поставкам. По мнению Притулы, нужно подождать месяц, чтобы увидеть первые результаты от ленд-лиза.

Отношение Европы к Украине и верят ли в нашу победу: смотрите видео