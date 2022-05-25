Об этом 24-му каналу рассказал капитан первого ранга запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко. В ответ на вопрос, исчезла ли угроза высадки российского десанта, он сказал: "Угроза абсолютно существует".

Украина уже надежно защищена от морского десанта России, – исследователь CIT

Украина готова дать отпор десанту России

"Все десанты корабли, которые были в Черном море - на месте. Другое дело, что исчез факт внезапности, который был в первые дни (войны - 24 канала"), - сказал капитан первого ранга запаса.

Украина уже приготовилась к защите от этого десанта, добавил Андрей Рыженко. Сейчас Одессу фактически спасает то, что очень крепко держится Николаев и взимает на себя много армейской группировки России, не дает им идти дальше и перекрыть путь между Одессой и Киевом, который они пытались захватить в первые дни вторжения.

Трижды они пытались высадить десант в марте, без всякого результата. Сейчас мы знаем, что части морской пехоты, которые были на кораблях – уже давно находятся на суше,

– сказал эксперт Центра оборонных стратегий.

Он предположил, что десантные корабли на месте, потому что россияне готовят лучшие условия для соответствующей операции.

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Зачем оккупантам Змеиный

Кроме того, Андрей Рыженко также объяснил, почему для врага важен украинский остров Змеиный. Сейчас россияне пытаются укрепить свои позиции.

"Для россиян он важен, думаю, с точки зрения ведения разведки. Чтобы знать ситуацию на юге. Потому что там специальная аппаратура – позволяет им определять операционную обстановку", – отметил капитан.

Ситуация в Черном море: последние новости

Россия пытается нанести Украине ущерб – не допустить функционирования морских портов как экономических зон. Хотя кафиры и блокируют украинские порты, но деятельность российского флота в Черном море ограничена из-за действий украинских военных.

В то же время, исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов также отметил, что Украина уже надежно защищена от морского десанта России. Морская пехота всех флотов врага уже воюет на суше и несет потери.

Появились и очередные доказательства того, что россияне масштабно воруют украинское зерно. Спутниковые снимки порта в Севастополе свидетельствуют, что кафиры набирают темпы в экспорте ворованного зерна.

Андрей Рыженко об угрозе высадки десанта в Черном море: смотрите видео