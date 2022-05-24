Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team (группы независимых расследователей) Кирилл Михайлов.

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По его словам, американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что Украина получит от Дании противокорабельные ракеты "Гарпун".

На вопрос ведущего, поможет ли это разблокировать морские порты, Кирилл Михайлов подчеркнул, что это одна из самых главных таких возможностей.

В то же время, если говорить о морском десанте, то Украина уже надежно защищена, хотя бы тем фактом, что все способные на это части российской армии сейчас воюют на суше. Я имею в виду морскую пехоту всех четырех российских флотов, которая уже воюет и несет потери,

– заявил исследователь.

Михайлов добавил, что также следует помнить, что это не единственный путь разблокировки портов. Ведь Великобритания изъявляла желание помочь с этим.

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