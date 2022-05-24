Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, исследователь Conflict Intelligence Team (группы независимых расследователей) Кирилл Михайлов.
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По его словам, американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что Украина получит от Дании противокорабельные ракеты "Гарпун".
На вопрос ведущего, поможет ли это разблокировать морские порты, Кирилл Михайлов подчеркнул, что это одна из самых главных таких возможностей.
В то же время, если говорить о морском десанте, то Украина уже надежно защищена, хотя бы тем фактом, что все способные на это части российской армии сейчас воюют на суше. Я имею в виду морскую пехоту всех четырех российских флотов, которая уже воюет и несет потери,
– заявил исследователь.
Михайлов добавил, что также следует помнить, что это не единственный путь разблокировки портов. Ведь Великобритания изъявляла желание помочь с этим.
Техника страны-оккупанта в Черном море: коротко
- Россия усиливает свою группировку кораблей в Черном море. Утром 23 мая стало известно, что в море зашел фрегат "Адмирал Макаров". Он стал новым флагманом черноморского флота России после того, как ВСУ потопили крейсер "Москва".
- 20 мая спикер Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал, что в Черном море россияне разместили два корабля с крылатыми ракетами. Вражеская техника в акватории Черного и Азовского морей изолирует район ведения боевых действий, проводит разведку и поддерживает свои войска на приморском направлении.
- 19 мая командование "Юг" объяснило, что в Черном море маневрируют 2 отряда боевых кораблей страны-оккупанта, которые держат блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Кроме того, на 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет. Люди призывали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а переходить в укрытие, а также проверять информацию и не разрешать оккупанту манипулировать.
- Стоит вспомнить, что 13 мая СМИ написали, что все подлодки Черноморского флота России вышли в море. Кстати, из акватории Черного моря Россия обстреливает ракетами мирные украинские города.
- 12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил информацию, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Эта техника одна из новейших в российском флоте.
- Кроме того, СМИ обнародовали информацию о том, что две трети из действующих 6 подлодок Черноморского флота России находятся в Черном море. Две лодки расположены у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.
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