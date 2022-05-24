Про це 24 каналу розповів військовий експерт, дослідник Conflict Intelligence Team (групи незалежних розслідувачів) Кирило Михайлов.
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За його словами, американський міністр оборони Ллойд Остін повідомив, що Україна отримає від Данії протикорабельні ракети "Гарпун".
На питання ведучого, чи допоможе це розблокувати морські порти, Кирило Михайлов наголосив, що це одна з найголовніших таких можливостей.
Водночас якщо говорити про морський десант, то Україна вже надійно захищена, хоча б тим фактом, що всі здатні на це частини російської армії наразі воюють на суходолі. Я маю на увазі морську піхоту всіх чотирьох російських флотів, яка вже воює та несе втрати,
– заявив дослідник.
Михайлов додав, що також треба пам’ятати, що це не єдиний шлях розблокування портів. Адже Велика Британія виявляла бажання допомогти з цим.
Техніка країни-окупанта в Чорному морі: коротко
- Росія посилює своє угрупування кораблів в Чорному морі. Зранку 23 травня стало відомо, що в море зайшов фрегат "Адмірал Макаров". Він став новим флагманом чорноморського флоту Росії після того, як ЗСУ затопили крейсер "Москва".
- 20 травня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник розповів, що у Чорному морі росіяни розмістили два кораблі з крилатими ракетами. Ворожа техніка в акваторії Чорного й Азовського морів ізолює район ведення бойових дій, проводить розвідку і підтримує свої війська на приморському напрямку.
- 19 травня командування "Південь" пояснило, що у Чорному морі маневрують 2 загони бойових кораблів країни-окупанта, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Окрім того, на 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет. Тож людей закликали не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, а переходити в укриття, а також перевіряти інформацію та не дозволяти окупанту маніпулювати.
- Варто пригадати, що 13 травня ЗМІ написали, що всі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море. До речі, з акваторії Чорного моря Росія обстрілює ракетами мирні українські міста.
- 12 травня речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив інформацію, що Збройні Сили України завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Ця техніка є однією з найновіших у російському флоті.
- Окрім того, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що дві третини з діючих 6 підводних човнів Чорноморського флоту Росії перебувають у Чорному морі. Два човни розміщені біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.
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