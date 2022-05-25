Россия блокирует порты в Черном море, чтобы нанести ущерб экономике Украины
Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, действия украинских военных ограничили деятельность российского флота в Черном море.
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Хотя Россия и контролирует Азовское море вместе с Керченским проливом, флот кафиров стал ограниченным.
Они стали осторожными, но их корабельная группировка на сегодняшний день, к сожалению, обеспечивает полный контроль Азовского моря, и это понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты в Черном море,
– сказал Скибицкий.
Он подчеркнул, что россияне имеют единственную цель – нанести Украине ущерб в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирование портов как экономических зон.
"Не допустить движения товаров как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержки готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других кораблей в случае проведения морской десантной операции", - отметил представитель ГУР МО.
Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе.
– резюмировал Скибицкий.
Удачи Украины в море
- Едва ли не самым большим успехом Украины за время полномасштабной войны России стал удар по крейсеру "Москва", который удалось потопить в Черном море. Вечером 13 апреля украинские ракеты "Нептун" попали в крейсер , после чего "Москва" вспыхнула. 14 апреля русский корабль, который украинские пограничники на острове Змеиный послали нах*й, утонул .
- Также недавно спутники Maxar Technology зафиксировали утопленное российское судно у острова Змеиный. Им оказался десантный катер типа Serna.
- Кроме того, украинские воины сумели поразить судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Черноморского флота России. "Всеволод Бобров", спущенный на воду в 2016 году, является новейшим судном Черноморского флота России.
- Известно, что вооруженные силы России пытаются закрепиться на Змеином и усиливают ПВО . Однако украинские воины дают отпор оккупантам, в результате чего в России даже подтверждают свои потери на Змеином .