Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. По его словам, Москва выдвигает только одно требование – это субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта, то есть все сводится к этому.
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По информации Сергея Гармаша, на заседании ТКГ 8 декабря украинская сторона предлагала отдать 24 человека из списка оккупантов, в обмен просили вернуть женщин и тяжело больных пленных.
"Мы получили ответное заявление о том, что все вопросы "должны решаться комплексно". То есть они хотят получить политическое урегулирование, а потом уже вести обмен пленными", – сказал Сергей Гармаш.
Россия показала, что не хочет перемирия, – Гармаш
Он добавил, что Россия привязывает гуманитарные вопросы к своим политическим ультиматумам.
Единственная надежда здесь действительно на давление США на Россию. Думаю, что оно возможно. Пока что Россия пытается усиливать конфронтацию, чтобы эффективнее вести переговоры.
В то же время он сообщил, что на внеочередном заседании ТКГ, где обсуждали вопросы перемирия, Россия показала, что действительно перемирия не хочет.
Гармаш о переговорах с Россией: смотрите видео
Переговоры между Украиной и Россией: последние новости
- Во время заседания Трехсторонней контактной группы Украина озвучила 3 важные инициативы – все были отвергнуты Россией. Никакой альтернативы в ответ Россия не предложила.
- В частности, украинская сторона предложила установить новое перемирие на Донбассе, открытие КПВВ в Счастье, Золотом и взаимный обмен удерживаемыми лицами.
- В то же время Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов.