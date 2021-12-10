Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. По его словам, Москва выдвигает только одно требование – это субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта, то есть все сводится к этому.

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По информации Сергея Гармаша, на заседании ТКГ 8 декабря украинская сторона предлагала отдать 24 человека из списка оккупантов, в обмен просили вернуть женщин и тяжело больных пленных.

"Мы получили ответное заявление о том, что все вопросы "должны решаться комплексно". То есть они хотят получить политическое урегулирование, а потом уже вести обмен пленными", – сказал Сергей Гармаш.

Россия показала, что не хочет перемирия, – Гармаш

Он добавил, что Россия привязывает гуманитарные вопросы к своим политическим ультиматумам.

Единственная надежда здесь действительно на давление США на Россию. Думаю, что оно возможно. Пока что Россия пытается усиливать конфронтацию, чтобы эффективнее вести переговоры. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе

В то же время он сообщил, что на внеочередном заседании ТКГ, где обсуждали вопросы перемирия, Россия показала, что действительно перемирия не хочет.

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