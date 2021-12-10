Всего во время заседания ТКГ Украина озвучила 3 ​​важных инициативы. Все они были отклонены. Никакой альтернативы в ответ Россия не предложила.

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Какие предложения выдвинула Украина

Возвращение к установившемуся перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Открытие КПВВ в Счастье, Золотом, которые с украинской стороны открыты с ноября 2020 года.

Взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек.

Эти вопросы обсуждались в рамках дежурного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года.

К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Россией под надуманными предлогами. Украина же остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов,

– говорится в сообщении украинских дипломатов.

Отмечается, что украинская сторона призвала участников консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении с пятницы, 10 декабря, в режим "тишины" на Донбассе, а также о приверженности мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Кроме того, Украина предложила расширить состав СЦКК не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата по их согласию как независимой стороной.

Отметим, что во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем президент Владимир Зеленский рассказал о своих главных ожиданиях от заседания ТКГ. Украинский лидер назвал следующие приоритеты:

возврат в режим прекращения огня;

обмен пленными;

открытие КПВВ.

Зеленский подчеркнул, что сами вопросы обсуждались также при поддержке США на видеоконференции Байдена и Путина.

Что Байден сказал Путину: смотрите видео

Полный текст публикации ТКГ:

7 декабря 2021 года прошли заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), во время которых украинской стороной были озвучены три ключевых инициативы:

Возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Открытие КПВВ в Счастье, Золотом, которые с украинской стороны открыты еще с ноября 2020 года.

Взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек.

Эти вопросы обсуждались в рамках дежурного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года. К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами.

Предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года и приверженность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года также было отвергнуто Российской Федерацией.

Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов.