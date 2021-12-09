Впрочем, прошло два года, а мир на востоке страны все такой же несбыточный. О чем договорились лидеры стран на саммите, удалось ли выполнить то, что планировалось, и какое будущее у нормандского формата – читайте в материале сайта 24 канала.

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О чем шла речь на саммите

В 2019 году на саммите "нормандская четверка" договорилась о:

разведении войска на трех участках;

полном прекращении огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

открытии новых пунктов пропуска на Донбассе через 30 дней после встречи;

новом плане разминирования территорий;

обмене пленными в формате "всех на всех";

продлении действия закона Об особом статусе Донбасса на год;

закреплении "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Последняя встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря 2019 года / Фото из архива 24 канала

Кроме того, лидеры стран договорились провести следующую встречу через четыре месяца, которая так и не состоялась.

Были ли выполнены договоренности

Некоторые пункты из указанного перечня действительно были выполнены. Например, еще в декабре 2019 года Верховная Рада проголосовала за продление на год закона об особом статусе Донбасса, позже его действие также продлевали – до декабря 2021 года. Впрочем, особый порядок местного самоуправления там так и не был введен, поскольку Россия не выполнила свою часть договоренностей.

Относительно обмена пленными, то 29 декабря 2019 года в Украину удалось вернуть лишь 76 незаконно заключенных, в то же время украинская сторона вернула так называемым "ЛДНР" 124 удерживаемых. Следующий обмен пленными состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда в Украину вернулись 20 человек с оккупированных территорий, а к неподконтрольным территориям Украина передала 14 человек.

Весной 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения своих граждан после завершения эпидемии COVID-19. Об очередном обмене говорили постоянно, но сейчас переговоры заблокированы.

Договоренности нормандского саммита так и не были достигнуты / Фото Getty Images

Что касается перечня новых участков разминирования , а также разведения сил и войск, то украинская сторона согласовала все моменты, тогда как Россия продолжает блокировать окончательные решения, как и открытие новых пунктов пропуска.

, а также разведения сил и войск, то украинская сторона согласовала все моменты, тогда как Россия продолжает блокировать окончательные решения, как и открытие новых пунктов пропуска. О прекращении огня в Украине объявили 27 июля 2020 года, но с тех пор режим тишины на Донбассе неоднократно срывали, а сейчас ситуация на востоке страны вообще существенно обострилась , поэтому уже ни о каком перемирии речь не идет.

в Украине объявили 27 июля 2020 года, но с тех пор режим тишины на Донбассе неоднократно срывали, а сейчас , поэтому уже ни о каком перемирии речь не идет. Формула Штайнмайера стала краеугольным камнем дискуссии, ведь в украинском законодательстве ее так и не закрепили, а Россия использует этот факт, чтобы обвинить украинскую сторону в невыполнении установленных условий.

Что говорят эксперты

Политолог Владимир Фесенко отметил, что обострение на Донбассе возникло не сегодня. О нем говорили еще с января, тогда уже окончательно стало понятно, что большое перемирие, которое было в августе – сентябре 2020 года окончательно разрушено. Что касается последствий парижского саммита, то они очень неоднозначны. Украинский президент вынужден был переоценить свои подходы к урегулированию конфликта на Донбассе и к переговорам с Владимиром Путиным. И соответствующие переоценки произошли и с российской стороны.

Как мы знаем, Зеленский хотел договориться как можно скорее, он надеялся на взаимоприемлемый компромисс, что Путин также пойдет на какие-то уступки ради мира. Он считал, немного наивно, на мой взгляд, что Путин тоже хочет мира. Но после Парижа Зеленский понял, что ситуация намного сложнее и Путин не готов к взаимоприемлемых компромиссов. Предложения Зеленского обновить минские соглашения и сделать их более реалистичными и компромиссными встретили отрицательный ответ. И это разочаровало Зеленского, но заставило этого иначе смотреть на перспективы и формы разрешения конфликта на Донбассе,

– пояснил Фесенко.

Он добавил, что именно поэтому в 2021 году после того, как было сорвано перемирие на Донбассе, Зеленский стал более жестким в вопросах переговоров. Но и у Путина произошли трансформации. В Париже в Кремле считали, что Зеленский – некомпетентный мальчик, поэтому не будет проблем, чтобы убедить его играть по российским правилам. Но это не сработало – в Кремле недооценили Зеленского.

В Кремле недооценили Зеленского / Фото из архива сайта 24 канала

Зеленский не соглашается на российские условия разрешения конфликта на Донбассе, поэтому, когда россияне окончательно это поняли, они вышли из перемирия и начали атаки на Зеленского. Это продолжается с января 2021 года. Зеленский в Москве вызывает огромное раздражение, мне кажется, что даже больше, чем Порошенко. Потому что на Порошенко в Москве не было столько надежд. Раздражение Зеленским сильно чувствуется в статье Путина и в статье Медведева. А все это началось с Парижа,

– уверен политолог.

По мнению эксперта, определенные компромиссы с тех пор были достигнуты. Например, в газовом вопросе пришли к договоренностям. Россияне также согласились отдать нам 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража и продлить транзит газа на 5 лет. И это – едва ли не единственное положительное следствие. Оно касается не так саммита "нормандской четверки", как прямого диалога между Путиным и Зеленским.

Россия разочаровалась в Зеленском после встречи в Париже / Фото Getty Images

Главные последствия нормандской встречи – это изменение отношения обоих президентов друг к другу. И это взаимное разочарование передалось и в нормандский формат. Есть мнение, что в Москве сделали ставку на постепенное разрушение нормандского формата, они не возлагают на него больших надежд. Также они видят, что Германия и Франция не хотят подыгрывать Кремлю,

– добавил Владимир Фесенко.

Максим Джигун, политолог, подчеркнул, что по поводу договоренностей ничего нового в этом направлении не было достигнуто – ни прекращение огня, ни продолжение коммуникации, ни продолжение заседаний Трехсторонней контактной группы. К тому же сейчас полностью дискредитирован минский формат

Его нереально продолжать, о чем говорила и украинская сторона. Особенно в том контексте, что заседание минского формата в Минске – это все равно, что провести заседание на Красной площади. Оно не будет иметь никакого содержания. Потому что мы понимаем, минский формат был мертворожденным образованием, который не имел перспектив на успех, тем более в современных условиях. Ведь он тотально расходится с интересами Украины,

– добавил эксперт.

Какое будущее у нормандского формата

Владимир Фесенко отметил, что нормандский формат не работает так, как этого хочет Москва, и это подталкивает их к тому, что лучше сделать ставку на Трехстороннюю контактную группу и на принуждение Киева к переговорам с Донецком и Луганском на российских условиях. Они хотят принудить Киев через Вашингтон, отсюда ставка на прямые переговоры с Байденом, хотя пока это тоже не работает. Для себя в России пришли к ошибочному выводу, что Киев ничего не решает, а все решает Вашингтон, поэтому надо договариваться с последним. И именно эту логику они сейчас пытаются реализовать. Это их новая стратегия.

Что касается нормандского формата, то с января 2021 года эти переговоры фактически поставлены на паузу и заблокированы. Это связано еще и со сменой правительства в Германии, поэтому России нужно наладить контакты с новым правительством. Также в Москве ждут президентских выборов во Франции. Поэтому до весны следующего года никаких больших сдвигов и особой активности в нормандском формате не будет,

– пояснил эксперт.

Пока у переговоров в нормандском формате нет будущего / Фото с сайта президента Украины

Политолог Максим Джигун отметил, что сейчас нормандский формат, если не полностью заблокирован, то поставлен на серьезную паузу именно руководством Российской Федерации, которое не считает нужным проведение встреч именно в таком формате.

По поводу будущих встреч в нормандском формате – я сомневаюсь, что ситуация как-то изменится, особенно настораживает то, что Россия отвергает предложения других переговоров. Отсутствие заинтересованности в процессе переговоров указывает на то, что нам не скоро стоит ожидать прорыв в этом вопросе. Сейчас мы видим начало коммуникации между Россией и США, видим бряцание оружием на Востоке и продажу страха, которым много лет подряд торгует Путин. Это обостряет ситуацию и должно привести к поиску нового компромисса и диалога, но политической воли у России на это нет и рассчитывать на то, что он появится в ближайшее время не стоит,

– уточнил эксперт.

Он уверен, что идея вовлеченности США в переговоры – с одной стороны позитивна для Украины, потому что это участие еще одного стратегического партнера Украины, который беспрекословно поддерживает украинскую независимость. Но с другой стороны – согласование со стороны России на участие США в переговорах немного настораживает.

По мнению Максима Джигуна, США иначе воспринимают войну на Донбассе и наблюдают за всем как бы сверху. Поэтому присутствие США на переговорах по украинскому вопросу критически не повлияет на сложившуюся ситуацию.