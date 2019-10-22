15:54
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости науки
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Единственная международная научная премия Украины претерпевает изменения

      14 Читати новину українською
      Премии имени Ивана Франко
      Премии имени Ивана Франко / franyk.city/ua

      22 октября 2019 года во Львове презентовали новации Международной премии имени Ивана Франко в 2020 году.

      Пятый конкурс на ежегодную Премию выдающегося украинского ученого претерпевает существенные изменения и с 2020 года будет вручаться только в одной номинации. Об этом сообщили во время пресс-конференции представители Международного фонда Ивана Франко, говорится на официальном сайте Фонда.

      Это шаг к повышению престижа премии Ивана Франко и увеличение конкуренции научных работ. И хотя все нынешние лауреатские работы имеют чрезвычайно высокий научный уровень, следующие изменения призваны еще выше поднять качество представленных работ на Премию,
      – отметил доктор Ярослав Герасим – член Правления Фонда, профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко.

      Единственная номинация будет называться "За весомые достижения (достижение) в области социально-гуманитарных наук".

      Участники мероприятия также обратили внимание на требования к поданым на конкурс научным работам.

      Мы обновили требования к научным работам, которые будут претендовать на получение Премии. В частности, обязательно должно быть международное значение работы и принадлежность ее к социально-гуманитарным дисциплинам. Работы-претенденты должны основываться на принципах научного осмысления исторических или современных процессов в культуре, политике и общественной жизни Украины,
      – прокомментировала еще одно новшество доктор Тамара Смовженко – член Правления Фонда, профессор Университета банковского дела.

      Директор Международного фонда И. Франко Игорь Курус ознакомил присутствующих с инновацией в процессе представления научных работ.

      "Комитет будет принимать работы с 15 января по 1 марта 2020 года. Субъекты представления должны заполнить соответствующую электронную форму, которая содержится на сайте Фонда. А также прислать на почтовый адрес Комитета три экземпляра печатной работы со своей подписью", – подчеркнул Игорь Курус.

      По его словам, остальные сопроводительные документы остаются неизменными, что предусмотрено Положением о Премии. Также постоянными будут все отборочные процедуры: от номинационных комитетов, экспертных советов и до определения лауреата международным жюри.

      Организаторы конкурса начнут формировать премиальный фонд уже в этом году и уже обратились ко всем поклонникам Ивана Франко присоединиться к этой кампании. А также выразили благодарность от Роланда Франко всем меценатам, в частности – Мирославу Хомяку, Михаилу Цимбалюку, Маркияну Лубкивскому, Валентину Налевайченку, Оксане Юринец, семье Ивана Франко из Торонто и владельцам СПА-отеля "RESPECT".

      В итоге, участники мероприятия призвали неравнодушных украинцев к поддержке Международной премии имени Ивана Франко в юбилейном для Фонда и Премии году.

      Напомним, V торжественная церемония награждения лауреата Премии состоится уже традиционно 27 августа 2020 года в городе Дрогобыче.

      blog_ava
      Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
      сегодня
      1943
      Теги: Новости Украины Новости культуры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сегодня , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 57
      Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      сегодня , 15:00 Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      Наталія Лебідь 2263
      Третій Майдан, який просто зараз влаштовує Зеленський
      сегодня , 14:57 Третій Майдан, який просто зараз влаштовує Зеленський
      Антон Голобородько 1124
      Перспективы Украины в свете Женькиной лысины, – Леонид Швец
      сегодня , 13:40 Перспективы Украины в свете Женькиной лысины, – Леонид Швец
      Леонід Швець 1501
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сегодня , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Блог Соцмережі 1971
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук