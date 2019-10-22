Единственная международная научная премия Украины претерпевает изменения

22 октября 2019 года во Львове презентовали новации Международной премии имени Ивана Франко в 2020 году.

Пятый конкурс на ежегодную Премию выдающегося украинского ученого претерпевает существенные изменения и с 2020 года будет вручаться только в одной номинации. Об этом сообщили во время пресс-конференции представители Международного фонда Ивана Франко, говорится на официальном сайте Фонда.

Это шаг к повышению престижа премии Ивана Франко и увеличение конкуренции научных работ. И хотя все нынешние лауреатские работы имеют чрезвычайно высокий научный уровень, следующие изменения призваны еще выше поднять качество представленных работ на Премию,

– отметил доктор Ярослав Герасим – член Правления Фонда, профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Единственная номинация будет называться "За весомые достижения (достижение) в области социально-гуманитарных наук".

Участники мероприятия также обратили внимание на требования к поданым на конкурс научным работам.

Мы обновили требования к научным работам, которые будут претендовать на получение Премии. В частности, обязательно должно быть международное значение работы и принадлежность ее к социально-гуманитарным дисциплинам. Работы-претенденты должны основываться на принципах научного осмысления исторических или современных процессов в культуре, политике и общественной жизни Украины,

– прокомментировала еще одно новшество доктор Тамара Смовженко – член Правления Фонда, профессор Университета банковского дела.

Директор Международного фонда И. Франко Игорь Курус ознакомил присутствующих с инновацией в процессе представления научных работ.

"Комитет будет принимать работы с 15 января по 1 марта 2020 года. Субъекты представления должны заполнить соответствующую электронную форму, которая содержится на сайте Фонда. А также прислать на почтовый адрес Комитета три экземпляра печатной работы со своей подписью", – подчеркнул Игорь Курус.

По его словам, остальные сопроводительные документы остаются неизменными, что предусмотрено Положением о Премии. Также постоянными будут все отборочные процедуры: от номинационных комитетов, экспертных советов и до определения лауреата международным жюри.

Организаторы конкурса начнут формировать премиальный фонд уже в этом году и уже обратились ко всем поклонникам Ивана Франко присоединиться к этой кампании. А также выразили благодарность от Роланда Франко всем меценатам, в частности – Мирославу Хомяку, Михаилу Цимбалюку, Маркияну Лубкивскому, Валентину Налевайченку, Оксане Юринец, семье Ивана Франко из Торонто и владельцам СПА-отеля "RESPECT".

В итоге, участники мероприятия призвали неравнодушных украинцев к поддержке Международной премии имени Ивана Франко в юбилейном для Фонда и Премии году.

Напомним, V торжественная церемония награждения лауреата Премии состоится уже традиционно 27 августа 2020 года в городе Дрогобыче.