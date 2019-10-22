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      Єдина міжнародна наукова премія України зазнає змін

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      Премії імені Івана Франка
      Премії імені Івана Франка / franyk.city/ua

      22 жовтня 2019 року у Львові було презентовано новації Міжнародної премії імені Івана Франка у 2020 році.

      П’ятий конкурс на щорічну Премію видатного українського вченого зазнає відчутних змін і з 2020 року вручатиметься лише в одній номінації. Про це повідомили під час прес-конференції представники Міжнародного фонду Івана Франка, йдеться на офіційному сайті Фонду.

      Це крок до підвищення престижу премії Івана Франка і збільшення конкуренції наукових робіт. І хоча всі нинішні лауреатські роботи мають надзвичайно високий науковий рівень, наступні зміни покликані ще вище підняти якість поданих робіт на Премію,
      – зазначив доктор Ярослав Гарасим – член Правління Фонду, професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

      Єдина номінація матиме назву "За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук".

      Учасники заходу також звернули увагу на вимоги до поданих на конкурс наукових робіт.

      Ми оновили вимоги до наукових робіт, що претендуватимуть на здобуття Премії. Зокрема, обов’язково має бути міжнародне значення роботи і приналежність її до соціально-гуманітарних дисциплін. Праці-претенденти мають ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України,
      – прокоментувала ще одне нововведення докторка Тамара Смовженко – членкиня Правління Фонду, професорка Університету банківської справи.

      Директор Міжнародного фонду І. Франка Ігор Курус ознайомив присутніх з інновацією у процесі подання наукових робіт.

      "Комітет прийматиме роботи з 15 січня до 1 березня 2020 року. Суб’єкти подання мають заповнити відповідну електронну форму, яка міститься на сайті Фонду. А також надіслати на поштову адресу Комітету три примірники друкованої праці зі своїм підписом", – наголосив Ігор Курус.

      За його словами, решта супровідних документів залишаються незмінними, що передбачено Положенням про Премію. Також сталими будуть усі відбіркові процедури: від номінаційних комітетів, експертних рад і до визначення лауреата міжнародним журі.

      Організатори конкурсу розпочнуть формувати преміальний фонд ще цього року і вже звернулися до усіх прихильників Івана Франка долучитися до цієї кампанії. А також висловили подяку від Роланда Франка усім меценатам, зокрема – Мирославу Хом’яку, Михайлу Цимбалюку, Маркіяну Лубківському, Валентину Налевайченку, Оксані Юринець, родині Івана Франка з Торонто та власникам СПА-готелю "RESPECT".

      У підсумку, учасники заходу закликали небайдужих українців до підтримки Міжнародної премії імені Івана Франка у ювілейному для Фонду і Премії році.

      Нагадаємо, V урочиста церемонія нагородження лауреата Премії відбудеться уже традиційно 27 серпня 2020 року в місті Дрогобичі.

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      Теги: Новини України Новини культури
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