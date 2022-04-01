Об этом в эфире 24 канала сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что заставит Путина закончить войну с Украиной.

Командир оккупантов для фото- и видеодоказательств "величия армии" заставил воинов уничтожить свою же технику.

Что остановит Россию

Единственное, что остановит войну – это военное поражение России. И оно вполне возможно,

– отметил Фейгин.

По его словам, в то же время не обязательно, что все российские войска выгонят с территории Украины. Речь идет о каком-то существенном поражении России, которое будет для всех очевидным – к примеру, освобождение Херсона от российских военных, или что-то подобное.

Как отметил правозащитник, после значительного поражения у российских военных может возникнуть вопрос – зачем они все это продолжают. По мнению Фейгина, военные страны-агрессора сейчас явно демонстрируют желание как-то закончить эту историю.

Когда Путин уйдет на компромисс

По его словам, сейчас Путин продолжает надеяться на какой-то локальный или глобальный военный успех – на фронтах, или хотя бы в зоне ООС. К примеру, что россияне возьмут Мариуполь, или что-то другое, чтобы продолжать диктовать условия с позиции силы.

Читайте на сайте Оккупантам есть нечего, они надеялись на местное население – украинский военный

Как отметил Фейгин, Путину нужна очевидная победа. В то же время, победой для него может считаться только капитуляция Украины.

"Только в единственном случае он пойдет на реальный компромисс – если российские войска на каком-то из фронтов потерпят сокрушительное поражение. Тогда, конечно", – подчеркнул Фейгин.

Фейгин предположил, что остановит Россию: смотрите видео