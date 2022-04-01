Про це ефірі 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, що саме змусить Путіна закінчити війну з Україною.

Зверніть увагу Командир окупантів для фото- і відеодоказів "величі армії" змусив вояків знищити свою ж техніку

Що зупинить Росію

Єдине, що зупинить війну – це військова поразка Росії. І вона цілком можлива,

– зазначив Фейгін.

За його словами, водночас не обов'язково, що всі російські війська виженуть з території України. Мовиться про якусь суттєву поразку Росії, яка буде для всіх очевидною – до прикладу, звільнення Херсону від російських військових, або щось схоже.

Як зазначив правозахисник, після значної поразки у російських військових може виникнути питання – навіщо вони все це продовжують. На думку Фейгіна, військові країни-агресорки зараз явно демонструють бажання якось закінчити "цю історію".

Коли Путін піде на компроміс

За його словами, зараз Путін продовжує сподіватись на якийсь локальний або ж глобальний військовий успіх – на фронтах, або хоча б у зоні ООС. До прикладу, що росіяни візьмуть Маріуполь, або щось інше, аби продовжувати диктувати умови з позиції сили.

Читайте на сайті Окупантам їсти нічого, вони надіялись на місцеве населення, – український військовий

Як наголосив Фейгін, Путіну потрібна очевидна перемога. Водночас перемогою для нього може вважатися тільки капітуляція України.

"Лише в єдиному випадку він піде на реальний компроміс – якщо російські війська на якомусь із фронтів зазнають нищівної поразки. Тоді, звичайно", – підкреслив Фейгін.

Фейгін припустив, що зупинить Росію: дивіться відео