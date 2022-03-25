В интервью Сергей Гайдай попытался предсказать, что нужно будет сделать президенту России Владимиру Путину дальше. По его мнению, единственный шанс для него – быстро захватить Луганскую и Донецкую области.

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Это единственный шанс Путина вылезти из ситуации, в которую он себя загнал

Сергей Гайдай убежден, что в России будут делать все возможное для того, чтобы как можно скорее захватить Луганскую область. Это позволит хотя бы немного вытащить Владимира Путина из того болота, в которое он собственноручно себя загнал.

Чтобы он мог всем своим говорить, что задача выполнена: "Донецкая и Луганская республики" восстановлены в своих географических пределах, а Украина демилитаризована,

– отметил он.

Глава Луганщины убежден, что это единственная возможность Путина выбраться из той ситуации, в которую он попал по собственной же инициативе. В то же время он поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу. Мол, при его каденции российскую армию обворовывали, а не готовили к возможной войне.

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