Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью. Он отметил, что его растрогало до слез то, в каких условиях люди региона выражали свой протест.
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Люди поверили в Украину, – Гайдай
Уже после оккупации, не до, а именно после, люди вышли на митинги в Сватово, Старобельске, Белокуракино и Новопскове. Честно, для меня это трогательно аж до слез, потому что я понимаю вообще, в какой среде все происходило,
– подчеркнул Гайдай.
Глава ОВА говорит, что Украина вложила очень много денег в восстановление дорог, в ремонт и строительство школ, спортивных площадок, стадионов, больниц. Результат этой работы – то, что люди поверили в Украинское государство.
Это не были одиночные пикеты, – глава ОВА
При этом, люди выходили не на одиночные пикеты, а на массовые митинги. В Новопскове, например, местные жители протестовали до тех пор, пока военные России не начали стрелять.
У меня тысячи сообщений: "Пожалуйста, возвращайтесь, мы не хотим с этими орками жить",
– завершил Гайдай.
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