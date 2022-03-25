Об этом говорится в отчете от Офиса Президента, информирует 24 канал. Украинские войска дают отпор противнику.

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Киевская область

Продолжаются бои в Бучанском районе, а самыми ожесточенными точками являются Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немешаевской общины. Враг постоянно осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы. Пострадали и частные дома.

В Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу, город сейчас находится в изоляции.

В Броварском районе наши силы обороны проводят успешную оборонительную операцию.

В Фастовском районе в результате ракетного удара возник пожар. Продолжается тушение. Пока неизвестно количество жертв и пострадавших.

Черниговская область

Продолжается оборона Чернигова, в самом областном центре ситуация остается сложной. В области продолжаются бои вдоль дорог.

Житомирская область

Ночью в регионе звучали сирены, однако ракетно-бомбовых ударов не зафиксировано.

Днепропетровская область

Враг нанес ракетные удары по воинской части под Днепром. Количество пострадавших уточняют.

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Сумская область

Россияне обстреляли из артиллерии окрестности. Также неспокойная ночь была в Ахтырском районе, здесь враги обстреляли окрестности Тростянца. Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.

Харьковская область

Всю ночь враг обстреливал жилые районы областного центра из оружия дальнего действия. Это повлекло пожары, которые сейчас ликвидируют спасатели и устанавливают количество пострадавших.

Бои ведут в Изюме. Хотя пропагандисты успели заявить, что город захватили россияне, это – не так. Также оккупанты обстреляли Дергачи: жилые помещения, больницу, карету скорой помощи, есть раненые.

Обратите внимание! В Малой Рогани российский вертолет обстрелял свои же позиции танкового полка, уничтожил российскую технику и живую силу.

Запорожская область

Силы обороны Запорожского края продолжают сдерживать продвижение врага в направлении Запорожья. На отдельных направлениях противник вынужден отступить. Ожесточенные бои – в Каменском, Орехове, Гуляйполе. Украинцы освободили село Малиновка Пологовского района.

Луганская область

Область находится под постоянным огнем. Бои продолжаются в Рубежном и Попасной. За вчерашнее сутки в Северодонецке и Рубежном погибли 5 человек, еще 8 – ранены. Повреждено 32 объекта – 7 многоквартирных и 9 частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

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Донецкая область

В Марьинке, Авдеевке продолжались всю ночь обстрелы, на утро еще продолжаются. Есть раненые гражданские. В Мариуполе – ситуация без изменений, гуманитарные грузы в город не пропускают. Люди выезжают самостоятельно в Мангуш или Бердянск.

Николаевская область

На территории области ночью звучала воздушная тревога, над областным центром наша ПВО сбила 2 ракеты.

Херсонская область

На Херсонщине были сильные взрывы в пределах областного центра и возле Николаевской области. По информации жителей общин Высокополья, Великой Александровки, Берислава, оккупанты роют в селах окопы и оттуда стреляют по локациям ВСУ.

В каких областях ночью было спокойно:

Кировоградская область;

Волынь;

Закарпатье;

Винницкая область – спокойно, однако была тревога;

Хмельницкая область;

Тернопольская область;

Черкасская облать – тревога, однако спокойно;

Полтавская область;

Ровненская область – одна воздушная тревога;

Буковина;

Ивано-Франковская область;

Одесская область.

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