Про це мовиться у звіті від Офісу Президента, інформує 24 канал. Українські війська дають відсіч противнику.

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Київщина

Тривають бої в Бучанському районі, а найзапеклішими точками є Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаївської громади. Ворог постійно здійснює мінометні та артилерійські обстріли. Постраждали і приватні будинки.

У Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича, місто зараз перебуває в ізоляції.

В Броварському районі наші сили оборони проводять успішну оборонну операцію.

В Фастівському районі внаслідок ракетного удару виникла пожежа. Триває гасіння. Наразі невідома кількість жертв та постраждалих.

Чернігівщина

Триває оборона Чернігова, у самому обласному центрі ситуація залишається складною. В області тривають бої вздовж доріг.

Житомирщина

Вночі в регіоні звучали сирени, проти ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.

Дніпропетровська область

Ворог завдав ракетних ударів по військовій частині під Дніпром. Кількість постраждалих уточнюють.

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Сумська область

Росіяни обстріляли з артилерії околиці. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, тут вороги обстріляли околиці Тростянця. Наразі інформації щодо руйнувань та постраждалих немає.

Харківщина

Всю ніч ворог обстрілював житлові райони обласного центру із зброї дальньої дії. Це спричинило пожежі, які зараз ліквідовують рятувальники та встановлюють кількість постраждалих.

Бої ведуть в Ізюмі. Хоча пропагандисти встигли заявити, що місто захопили росіяни, це – не так. Також окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету швидкої допомоги, є поранені.

Зверніть увагу! В Малій Рогані російський вертоліт обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.

Запорізька область

Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках противник змушений відступити. Запеклі бої – Кам'янському, Оріхові, Гуляйполі. Українці звільнили село Малинівка Пологівського району.

Луганщина

Область перебуває під постійним вогнем. Бої тривають у Рубіжному та Попасній. За учорашню добу в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули 5 людей, ще 8 – поранені. Пошкоджено 32 об'єкти – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

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Донеччина

У Мар'їнці, Авдіївці тривали всю ніч обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні. У Маріуполі – ситуація без змін, гуманітарні вантажі у місто не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська.

Миколаївщина

На території області вночі лунала повітряна тривога, над обласним центром наша ППО збила 2 ракети.

Херсонщина

На Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти риють в селах окопи та звідти стріляють по локаціях ЗСУ.

У яких областях вночі було спокійно:

Кіровоградська область.

Волинь.

Закарпаття.

Вінниччина – спокійно, проте була тривога.

Хмельниччина.

Тернопільщина.

Черкащина – тривога, проте спокійно.

Полтавщина.

Рівненщина – одна повітряна тривога.

Буковина.

Івано-Франківська область.

Одещина.

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