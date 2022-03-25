Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ за 24 березня. Там зазначили, що такого хорошого становища вдалося досягти навіть із тим, що Росія підло порушує правила ведення війни.

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ЗСУ гідно тримають оборону

Наразі наші захисники на цьому напрямі ведуть активну фазу оборонної операції. Це необхідно, щоб стримати просування окупаційної армії Росії.

На Півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони,

– зазначили в Генштабі.

Також у повідомленні закликали вірити в Збройні Сили України та зберігати спокій. Адже це дуже важливо для перемоги в цій боротьбі за нашу свободу.

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