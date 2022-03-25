Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю. Він зазначив, що його розчулювало до сліз те, в яких умовах люди регіону висловлювали свій протест.

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Люди повірили в Україну, – Гайдай

Вже після окупації, не до, а саме після, люди вийшли на мітинги у Сватовому, Старобільську, Білокуракіному та Новопскові. Чесно, для мене це зворушливо аж до сліз, бо я розумію взагалі, в якому середовищі все відбувалося,

– наголосив Гайдай.

Голова ОВА каже, що Україна вклала дуже багато грошей у відновлення доріг, у ремонт та будівництво шкіл, спортивних майданчиків, стадіонів, лікарень. Результат цієї роботи – те, що люди повірили в Українську державу.

Це не були поодинокі пікети, – голова ОВА

При цьому, люди виходили не на поодинокі пікети, а на масові мітинги. У Новопскові, наприклад, місцеві жителі протестували доти, доки військові Росії не почали стріляти.

У мене тисячі повідомлень: "Будь ласка, повертайтеся, ми не хочемо з цими орками жити",

– завершив Гайдай.