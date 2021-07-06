Поэтому они будут агрессивно цепляться за остатки "мнимой империи". Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Внимание "Завербовал" Байдена, – Пионтковский о реакции Путина на предупреждения по Украине

Поэтому Зеленскому на встрече с Байденом будет важно убедить его, что тот формат, который диктует Москва, – губителен. Впрочем, украинскому президенту придется убеждать не только его, но и пророссийское лобби.

Единственный выход в этой ситуации – это закончить с этим лицемерием территориального воссоединения и требовать у международных партнеров замораживания конфликта,

– считает Пионтковский.

Как это поможет

Он напомнил, что Зеленский пришел под лозунгом мира. На этом и спекулирует Россия и подрывает авторитет власти. Тем самым и добивается уступок от мира. Поэтому заморозить конфликт – не решит проблему, но решит сразу несколько политических задач:

от Москвы не будет шантажа относительно объединений;

прекратят убийства и будет настоящее перемирие;

снижает возможность прямой российской агрессии;

Россия больше не сможет обманывать, что она "защищает" людей на Донбассе.

Интервью с Андреем Пионтковским: смотрите видео 24 канала