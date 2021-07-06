Тому вони агресивно чіпатимуться за залишки "уявної імперії". Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

Увага "Завербував" Байдена, – Піонтковський про реакцію Путіна на попередження щодо України

Тож Зеленському на зустрічі з Байденом буде важливо переконати його, що той формат, який диктує Москва, – згубний. Втім, українському президентові доведеться переконувати не лише його, а й проросійське лобі.

Єдиний вихід у цій ситуації – це закінчити з цим лицемірством територіального возз'єднання і вимагати в міжнародних партнерів замороження конфлікту,

– вважає Піонтковський.

Як це допоможе

Він нагадав, що Зеленський прийшов під лозунгом миру. На цьому й спекулює Росія й підриває авторитет влади. Тим самим і добивається поступок від світу. Тож заморозити конфлікт – не розв'яже проблему, але вирішить одразу декілька політичних задач:

від Москви не буде шантажу щодо об'єднать;

припинять вбивства і буде справжнє перемир'я;

знижує можливість прямої росіїйської агресії;

Росія більше не зможе обманювати, що вона "захищає" людей на Донбасі.

Інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться відео 24 каналу