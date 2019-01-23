Единственный политический киборг Украины, – военные о Юлии Тимошенко

Участники торжественного съезда партии "Батькивщина" почтили минутой молчания память украинских воинов, погибших при обороне Донецкого аэропорта, годовщину которой Украина недавно отметила.

Всех военных, собравшихся во Дворце спорта, Юлия Тимошенко пригласила на сцену. Среди них было и много киборгов – воинов, которые защищали диспетчерскую башню и терминалы ДАП и выжили. Об этом говорится на сайте партии.

Киборг Михаил Миньо в своем выступлении призвал всю страну объединиться вокруг единого лидера, достойного поддержки.

"У нас действительно есть один лидер, которого нужно поддержать. Этот лидер - Юлия Владимировна Тимошенко. Посмотрите, это цвет нации, это офицеры. Они завтра могут взять в руки оружие и защитить нашу страну. Мы любим Украину, мы проливали за нее кровь и сейчас мы никому не дадим, чтобы нашу страну внутри разрывали. Поэтому, Юлия Владимировна, мы вас поддерживаем. Вы наш президент и верховный главнокомандующий", – заявил он.

В свою очередь киборг Николай Тихонов выразил надежду, что Юлия Тимошенко будет не только умелым президентом, но и хорошим главнокомандующим, ведь имеет для этого все необходимые качества.

Быть главнокомандующим в такие тяжелые времена непросто. Надо иметь железную волю, абсолютную самодисциплину, настойчивость и выдержку. Надо быть реформатором той армии, к которой мы еще идем. Я знаю точно, что такие качества у Тимошенко есть. Я надеюсь, что она скоро станет главнокомандующим украинской армии,

– заявил он.

Еще один военный – Олег Кравец – посвятил лидеру "Батькивщины" стихотворение, в котором сравнил несокрушимость Юлии Тимошенко с устойчивостью защитников Донецкого аэропорта и назвал ее "единственным политическим киборгом Украины".

Юлия Тимошенко в ответ поблагодарила украинских воинов за мужество и заявила, что для нее большая гордость видеть их гостями торжественного съезда "Батькивщины" и стоять с ними на одной сцене..

Они – лучшая часть нашей национальной украинской команды. Большая гордость для меня, что они сегодня являются гостями нашего съезда. Большая гордость – каждое слово, которое они только что сказали. И большая ответственность для всех нас, и для меня лично, не подвести их на политическом поле боя,

– призналась политик.

По словам лидера "Батькивщины", с такой гвардией у Украины нет другого выбора, кроме как побеждать. А после всех политических боев защитники присоединятся к развитию государства, ведь хорошо понимают, как это делать.

"Я знаю, что Украина получит победу в войне. Я знаю, что Донбасс будет украинским. Я знаю, что в Донецке снова будет новый, мирный гражданский аэропорт – аэропорт имени киборгов. Именно так мы его с вами назовем", – подытожила Юлия Тимошенко .