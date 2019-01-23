13:46
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Вілкул поцупив щось у Мураєва. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, 22 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Єдиний політичний кіборг України, – військові про Юлію Тимошенко

      804 Читать новость на русском
      Єдиний політичний кіборг України, – військові про Юлію Тимошенко

      Учасники урочистого з’їзду партії "Батьківщина" вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських воїнів, які загинули під час оборони Донецького аеропорту, річницю якої Україна нещодавно відзначила.

      Усіх військових, що зібралися в Палаці спорту, Юлія Тимошенко запросила на сцену. Серед них було і багато кіборгів – воїнів, які боронили диспетчерську вежу та термінали ДАП і вижили. Про це йдеться на сайті партії.

      Кіборг Михайло Миньо у своєму виступі закликав всю країну об’єднатися навколо єдиного лідера, гідного підтримки.

      "У нас дійсно є один лідер, якого потрібно підтримати. Це лідер Юлія Володимирівна Тимошенко. Подивіться, це цвіт нації, це офіцери. Вони завтра можуть взяти в руки зброю і захистити нашу країну. Ми любимо Україну, ми проливали за неї кров і зараз ми нікому не дамо, щоб нашу країну всередині розривали. Тому, Юлія Володимирівна, ми Вас підтримуємо. Ви наш президент і Верховний головнокомандувач", – заявив він.

      Своєю чергою кіборг Микола Тихонов висловив сподівання, що Юлія Тимошенко буде не лише вправним президентом, а й гарним головнокомандувачем, адже має для цього всі потрібні якості.

      Бути головнокомандувачем у такі важкі часи непросто. Треба мати залізну волю, абсолютну самодисципліну, наполегливість та витримку. Треба бути реформатором тої армії, до якої ми ще йдемо. Я знаю точно, що такі якості у Тимошенко є. Я сподіваюсь, що вона невдовзі стане головнокомандувачем українського війська, 
      – заявив він.

      Ще один військовий – Олег Кравець – присвятив лідеру "Батьківщини" вірш, у якому порівняв незламність Юлії Тимошенко зі стійкістю захисників Донецького аеропорту і назвав її "єдиним політичним кіборгом України".

      Юлія Тимошенко у відповідь подякувала українським воїнам за мужність і заявила, що для неї велика гордість бачити їх гостями урочистого з’їзду "Батьківщини" та стояти з ними на одній сцені.

      Вони – найкраща частина нашої національної української команди. Велика гордість для мене, що вони сьогодні є гостями нашого з’їзду. Велика гордість – кожне слово, яке вони щойно сказали. І велика відповідальність для всіх нас, і для мене особисто, не підвести їх на політичному полі бою,
      – зізналася політик.

      За словами лідера "Батьківщини", з такою гвардією Україна не має іншого вибору, окрім як перемагати. А після всіх політичних боїв захисники долучаться до розбудови держави, адже гарно розуміють, як це робити.

      "Я знаю, що Україна здобуде перемогу у війні. Я знаю, що Донбас буде українським. Я знаю, що в Донецьку знову буде новий, мирний цивільний аеропорт – аеропорт імені Кіборгів. Саме так ми його із вами назвемо", – підсумувала Юлія Тимошенко.

       

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка
      сьогодні , 13:45 Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка
      686
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Пауерліфтерка Софія Беруашвілі про шахи, чому готова бити в ніс та дієту з булок
      сьогодні , 13:00 НЕПЕРЕМОЖНІ. Пауерліфтерка Софія Беруашвілі про шахи, чому готова бити в ніс та дієту з булок
      Станіслав Безушко 107
      "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
      сьогодні , 12:01 "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко
      Артем Овдієнко 1208
      Як оформити податкову знижку на навчання дитини
      сьогодні , 11:30 Як оформити податкову знижку на навчання дитини
      Ірина Поліщук 836
      Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      сьогодні , 10:02 Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ
      3494
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Стало відомо, скільки громадян Чехії воюють на боці сепаратистів
      9 серпня 2017 , 14:43
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук