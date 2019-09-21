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      Едкий запах, который просачивается в дома: кто травит крымчан

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      Поселок Ленино на востоке оккупированного Крыма покрыл едкий запах, которые просачивается даже в закрытые помещения. Местные подозревают, что в загрязнении виноват бизнесмен из Москвы, который причастен к строительству трассы "Таврида". Люди уже массово жалуются на кашель, боль в желудке и горечь во рту.

      Журналисты программы "Крым.Реалии" посетили поселок Ленино, чтобы самим все проверить.

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      Жалобы на здоровье среди опрошенных журналистами жителей похожи. "Выделяется такой запах, что когда ты какое-то время им дышишь, а затем глотаешь слюну, то во рту остается горечь. А потом начинает болеть живот и тошнит", – рассказывает жительница Ленино Анна Орлова.

      Нас здесь травят. И наших детей тоже. Моему сыну 4 года, но он не может полноценно ходить в детский сад. Когда мы выходим гулять, то с завода идут очень неприятные запахи. Этим невозможно дышать,
      – добавляет еще одна жительница Ленино.

      Почему возник едкий запах? Едкий запах появляется, когда топливо с нефтебазы переливают в грузовики. Однако официально оснований жаловаться у местных нет, так как недавно в поселок приезжала экологическая инспекция и загрязнения не заметила.

      Кому принадлежит нефтебаза? Теперь нефтебаза в Ленино принадлежит компании "БК-Терминал", которую возглавляет российский бизнесмен Андрей Хорошилов, который руководит еще пятью предприятиями РФ. Он жалобы на загрязнение отвергает.

      Ось що відповів директор нафтобази, яка труїть людей
      Вот что ответил директор нефтебазы, которая травит людей

      Люди в Ленино угрожают перекрыть трассу и собирают подписи. Они хотят, чтобы нефтебазу, расположенную в поселке, либо закрыли, либо перенесли подальше от их домов.

      После оккупации Крыма в этот поселок перебрались россияне из Тюмени и севера России. Надеялись наслаждаться теплым морем и чистым воздухом, но ситуация сложилась по-другому.

      Я приехала из России в надежде, что будут изменения и улучшения жизни. Но вместо того, чтобы жить у моря, наши дети здесь чувствуют себя намного хуже. Прошу власть на это отреагировать, потому что люди здесь гибнут,
      – ответила россиянка Ирина Макарова.

      Жители направили жалобу спикеру подконтрольному Кремлю Владимиру Константинову, но пока безрезультатно. Зато пришел ответ от "Роспотребнадзора", мол в районе концентрация вредных веществ не превышает норму. Ситуация усугубляется тем, что нефтебаза расположена в центре поселка.

      Відповідь
      Ответ "Роспотребнадзора" на жалобы жителей Ленино

      Отметим, что проблемы с экологией в Ленино начались после аннексии Крыма в 2014 году. Местные власти отдали нефтебазу в частную собственность. "Нефтебаза в Ленино до 2014 года не работала, а с момента, когда мы стали находиться в Российской Федерации, предприятием заинтересовались, поэтому его запустили без мнения жителей", – говорит директор центра "Новый Крым" Артем Ильёва.

      Крымские депутаты пообещали решить ситуацию с экологической проблемой, но не закрывать нефтебазу.

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

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      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Экология Новости Крыма нефть
      Источник: 24 канал
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