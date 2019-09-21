Едкий запах, который просачивается в дома: кто травит крымчан

Поселок Ленино на востоке оккупированного Крыма покрыл едкий запах, которые просачивается даже в закрытые помещения. Местные подозревают, что в загрязнении виноват бизнесмен из Москвы, который причастен к строительству трассы "Таврида". Люди уже массово жалуются на кашель, боль в желудке и горечь во рту.

Журналисты программы "Крым.Реалии" посетили поселок Ленино, чтобы самим все проверить.

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Жалобы на здоровье среди опрошенных журналистами жителей похожи. "Выделяется такой запах, что когда ты какое-то время им дышишь, а затем глотаешь слюну, то во рту остается горечь. А потом начинает болеть живот и тошнит", – рассказывает жительница Ленино Анна Орлова.

Нас здесь травят. И наших детей тоже. Моему сыну 4 года, но он не может полноценно ходить в детский сад. Когда мы выходим гулять, то с завода идут очень неприятные запахи. Этим невозможно дышать,

– добавляет еще одна жительница Ленино.

Почему возник едкий запах? Едкий запах появляется, когда топливо с нефтебазы переливают в грузовики. Однако официально оснований жаловаться у местных нет, так как недавно в поселок приезжала экологическая инспекция и загрязнения не заметила.

Кому принадлежит нефтебаза? Теперь нефтебаза в Ленино принадлежит компании "БК-Терминал", которую возглавляет российский бизнесмен Андрей Хорошилов, который руководит еще пятью предприятиями РФ. Он жалобы на загрязнение отвергает.



Вот что ответил директор нефтебазы, которая травит людей

Люди в Ленино угрожают перекрыть трассу и собирают подписи. Они хотят, чтобы нефтебазу, расположенную в поселке, либо закрыли, либо перенесли подальше от их домов.

После оккупации Крыма в этот поселок перебрались россияне из Тюмени и севера России. Надеялись наслаждаться теплым морем и чистым воздухом, но ситуация сложилась по-другому.

Я приехала из России в надежде, что будут изменения и улучшения жизни. Но вместо того, чтобы жить у моря, наши дети здесь чувствуют себя намного хуже. Прошу власть на это отреагировать, потому что люди здесь гибнут,

– ответила россиянка Ирина Макарова.

Жители направили жалобу спикеру подконтрольному Кремлю Владимиру Константинову, но пока безрезультатно. Зато пришел ответ от "Роспотребнадзора", мол в районе концентрация вредных веществ не превышает норму. Ситуация усугубляется тем, что нефтебаза расположена в центре поселка.



Ответ "Роспотребнадзора" на жалобы жителей Ленино

Отметим, что проблемы с экологией в Ленино начались после аннексии Крыма в 2014 году. Местные власти отдали нефтебазу в частную собственность. "Нефтебаза в Ленино до 2014 года не работала, а с момента, когда мы стали находиться в Российской Федерации, предприятием заинтересовались, поэтому его запустили без мнения жителей", – говорит директор центра "Новый Крым" Артем Ильёва.

Крымские депутаты пообещали решить ситуацию с экологической проблемой, но не закрывать нефтебазу.

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