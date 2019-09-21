Їдкий запах, що просочується у будинки: хто труїть кримчан

Селище Леніне на сході окупованого Криму вкрив їдкий запах, що просочується навіть до закритих приміщень. Місцеві підозрюють, що в забрудненні винний бізнесмен із Москви, який причетний до будівництва траси "Таврида". Люди вже масово скаржаться на кашель, біль у шлунку та гіркоту в роті.

Журналісти програми "Крим.Реалії" відвідали селище Леніне, аби самим все перевірити.

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Скарги на здоров’я серед опитаних журналістами жителів схожі. "Виділяється такий запах, що коли ти якийсь час ним дихаєш, а потім ковтаєш слину, то в роті залишається гіркота. А згодом починає боліти живіт і нудить", – розповідає мешканка Леніного Ганна Орлова.

Нас тут травлять. І наших дітей також. Моєму сину 4 роки, але він не може повноцінно ходити в дитячий садок. Коли ми виходимо гуляти, то з заводу йдуть дуже неприємні запахи. Цим неможливо дихати,

– додає ще одна жителька Леніного.

Чому виник їдкий запах? Їдкий запах з’являється, коли пальне з нафтобази переливають до вантажівок. Проте офіційно підстав скаржитися у місцевих немає, бо нещодавно до селища приїздила екологічна інспекція і забруднення не помітила.

Кому належить нафтобаза? Тепер нафтобаза у Леніному належить компанії "БК-Термінал", її очолює російський бізнесмен Андрій Хорошилов, який керує ще п’ятьма підприємствами РФ. Він скарги на забруднення відкидає.



Ось що відповів директор нафтобази, яка труїть людей

Люди у Леніному погрожують перекрити трасу і збирають підписи. Вони хочуть, щоб нафтобазу, розташовану в селищі, або закрили, або перенесли подалі від їхніх осель.

Після окупації Криму до цього селища перебралися росіяни з Тюмені та півночі Росії. Сподівалися насолоджуватися теплим морем та чистим повітрям, але ситуація склалася по-іншому.

Я сюди приїхала з Росії в надії, що будуть зміни та покращення життя. Але замість того, щоб жити біля моря, наші діти тут почуваються набагато гірше. Прошу владу на це відреагувати, бо люди тут гинуть,

– відповіла росіянка Ірина Макарова.

Жителі надіслали скаргу спікеру підконтрольному Кремлю Володимиру Константинову, але поки безрезультатно. Натомість надійшла відповідь від "Росспоживнагляду", мовляв в районі концентрація шкідливих речовин не перевищує норму. Ситуація погіршує те, що нафтобаза розташована в центрі селища.



Відповідь "Росспоживнагляду" на скарги жителів Леніного

Зазначимо, що проблеми з екологією у Леніному розпочалися після анексії Криму у 2014 році. Місцева влада віддала нафтобазу у приватну власність. "Нафтобаза у Леніному до 2014 року не працювала, а з моменту, коли ми стали перебувати в Російській Федерації, підприємством зацікавилися, тому його запустили без думки жителів", – каже директор центру "Новий Крим" Артем Ільйов.

Кримські депутати пообіцяли вирішити ситуацію з екологічною проблемою, але не закривати нафтобазу.

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