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      Їдкий запах, що просочується у будинки: хто труїть кримчан

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      Селище Леніне на сході окупованого Криму вкрив їдкий запах, що просочується навіть до закритих приміщень. Місцеві підозрюють, що в забрудненні винний бізнесмен із Москви, який причетний до будівництва траси "Таврида". Люди вже масово скаржаться на кашель, біль у шлунку та гіркоту в роті.

      Журналісти програми "Крим.Реалії" відвідали селище Леніне, аби самим все перевірити.

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      Скарги на здоров’я серед опитаних журналістами жителів схожі. "Виділяється такий запах, що коли ти якийсь час ним дихаєш, а потім ковтаєш слину, то в роті залишається гіркота. А згодом починає боліти живіт і нудить", – розповідає мешканка Леніного Ганна Орлова.

      Нас тут травлять. І наших дітей також. Моєму сину 4 роки, але він не може повноцінно ходити в дитячий садок. Коли ми виходимо гуляти, то з заводу йдуть дуже неприємні запахи. Цим неможливо дихати,
      – додає ще одна жителька Леніного.

      Чому виник їдкий запах? Їдкий запах з’являється, коли пальне з нафтобази переливають до вантажівок. Проте офіційно підстав скаржитися у місцевих немає, бо нещодавно до селища приїздила екологічна інспекція і забруднення не помітила.

      Кому належить нафтобаза? Тепер нафтобаза у Леніному належить компанії "БК-Термінал", її очолює російський бізнесмен Андрій Хорошилов, який керує ще п’ятьма підприємствами РФ. Він скарги на забруднення відкидає.

      Ось що відповів директор нафтобази, яка труїть людей
      Ось що відповів директор нафтобази, яка труїть людей

      Люди у Леніному погрожують перекрити трасу і збирають підписи. Вони хочуть, щоб нафтобазу, розташовану в селищі, або закрили, або перенесли подалі від їхніх осель.

      Після окупації Криму до цього селища перебралися росіяни з Тюмені та півночі Росії. Сподівалися насолоджуватися теплим морем та чистим повітрям, але ситуація склалася по-іншому.

      Я сюди приїхала з Росії в надії, що будуть зміни та покращення життя. Але замість того, щоб жити біля моря, наші діти тут почуваються набагато гірше. Прошу владу на це відреагувати, бо люди тут гинуть,
      – відповіла росіянка Ірина Макарова.

      Жителі надіслали скаргу спікеру підконтрольному Кремлю Володимиру Константинову, але поки безрезультатно. Натомість надійшла відповідь від "Росспоживнагляду", мовляв в районі концентрація шкідливих речовин не перевищує норму. Ситуація погіршує те, що нафтобаза розташована в центрі селища.

      Відповідь
      Відповідь "Росспоживнагляду" на скарги жителів Леніного

      Зазначимо, що проблеми з екологією у Леніному розпочалися після анексії Криму у 2014 році. Місцева влада віддала нафтобазу у приватну власність. "Нафтобаза у Леніному до 2014 року не працювала, а з моменту, коли ми стали перебувати в Російській Федерації, підприємством зацікавилися, тому його запустили без думки жителів", – каже директор центру "Новий Крим" Артем Ільйов.

      Кримські депутати пообіцяли вирішити ситуацію з екологічною проблемою, але не закривати нафтобазу.

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:00. Не пропустіть!

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Екологія Новини Росії Нафта
      Джерело: 24 канал
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