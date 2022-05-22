Спасатели рассказали, как прошли сутки в Харьковской области. За это время у них было 16 оперативных выездов. Большинство из них – вызовы на тушение пожаров. Однако эти возгорания произошли не от российских обстрелов.

Важно Через 1,5 – 2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, – CIT

В общей сложности за сутки спасатели совершили 16 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — 7. Едва ли не впервые с начала войны пожаров, вызванных обстрелами не зафиксировано, – рассказывают представители ГСЧС.

Среди других выездов спасателей в Харьковской области:

Аварийно-спасательные работы – 3 раза.

Помощь населению и работникам полиции – 3 раза.

Проверка на наличие химических веществ в воздухе – 1 раз.

Другое – 2 раза.

На протяжении суток харьковские спасатели разбирали завалы в разрушенных домах в Холодногорском, Киевском и Слободском районах Харькова. Туда привлекли 36 представителей ГСЧС и 6 единиц техники.

Кроме того, только за минувшие сутки спасатели обезвредили 86 боеприпасов в Харьковской области.

По данным местной ОВА, в Харькове ночь прошла снова не слишком спокойно: были единичные обстрелы , пострадавших нет.

За предыдущие сутки было 8 раненых в результате обстрелов: в Харькове – 5 человек, Лозовский район – 1, пгт Шевченкова – 1, Чугуевский район – 1.

Важные новости из Харьковской области

В Харькове недавно подсчитали , сколько улиц названы в честь российских деятелей, городов, озер, гор, административных единиц. Как оказалось, в городе около 260 таких топонимов. Это вдвое больше, чем названий, которые связаны с Украиной или конкретно с Харьковской областью. Теперь все это будут менять.

На карте города до сих пор остаются Кемерово, Магнитогорск, Нарофоминск, и Москва увековечена... А вот Львовской и Николаевской улиц в Харькове нет. До начала полномасштабной войны... очевидно, не видели в этом большой проблемы. Пока все изменилось, – написала начальница Северо-Восточного отдела Украинского института национальной памяти, исследовательница харьковской топонимики Мария Тахатулова.

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