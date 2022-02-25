В сети обнародовали видеозадержание диверсанта. Он пытался навредить людям в Харькове.

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В Харькове задержан резавший шины диверсант

В городе поймали мужчину, который резал шины автомобилей вблизи военкомата. Его задержали местные жители, едва не устроившие самосуд. Из обнародованного ролика ясно, что на месте находилась полиция.

Задержание диверсанта в Харькове: смотрите видео с телеграммы "ВО"

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Ликвидация диверсантов в Киеве

Диверсантов выявляют в разных областях Украины. Их удается задерживать или ликвидировать. В частности, утром 25 февраля российские оккупанты захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в украинскую форму и пытались прорваться в центр Киева со стороны Оболони. Тем не менее, наши защитники оперативно их уничтожили.

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