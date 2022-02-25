Об этом сообщили в Одесской ОГА. Людей призвали быть внимательными и осторожными.

Важно Ахтырку обстреляли "Ураганами": есть погибшие и раненые, среди них – дети

"Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, которые начинены взрывчаткой. Ни в коем случае не прикасайтесь к этим вещам и не поднимайте", – говорится в сообщении.

Как противодействовать диверсантам

Диверсант – это специально подготовленный военнослужащий, как правило, из состава штатного подразделения войск специального назначения, выполняющего задания по разведке и проведению диверсий в тылу противника в военное время.

Ранее Нацполиция показала украинцам знаки, которыми диверсанты пытаются проинформировать русские войска. Такие отметки нужно срочно уничтожать.

Примеры меток диверсантов / Фото Нацполиции.