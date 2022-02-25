Про це повідомили в Одеській ОДА. Людей закликали бути уважними та обережними.

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"Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою. В жодному випадку не торкайтесь цих речей та не підіймайте", – мовиться у повідомленні.

Як протидіяти диверсантам

Диверсант – це спеціально підготовлений військовослужбовець, як правило, зі складу штатного підрозділу військ спеціального призначення, який виконує завдання з розвідки і проведення диверсій в тилу противника у воєнний час.

Раніше Нацполіція показала українцям знаки, якими диверсанти намагаються проінформувати російські війська. Такі позначки треба терміново знищувати.

Приклади позначок диверсантів / Фото Нацполіції