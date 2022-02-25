Про це повідомили в Одеській ОДА. Людей закликали бути уважними та обережними.
Важливо Охтирку обстріляли "Ураганами": є загиблі і поранені, серед них – діти
"Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою. В жодному випадку не торкайтесь цих речей та не підіймайте", – мовиться у повідомленні.
Як протидіяти диверсантам
Диверсант – це спеціально підготовлений військовослужбовець, як правило, зі складу штатного підрозділу військ спеціального призначення, який виконує завдання з розвідки і проведення диверсій в тилу противника у воєнний час.
Раніше Нацполіція показала українцям знаки, якими диверсанти намагаються проінформувати російські війська. Такі позначки треба терміново знищувати.
Приклади позначок диверсантів / Фото Нацполіції