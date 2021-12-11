Глава МИД Украины Кулеба раскрыл детали в интервью американскому изданию Foreign Affair. Политик подчеркнул, что Украина и ее партнеры сейчас активно работают над этим.
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Единственная эффективная стратегия – это применение комплексного пакета сдерживания России, который Украина и партнеры сейчас реализуют,
– рассказал Кулеба.
Что предусматривают эти 3 элемента
- Первый – послать четкие политические сигналы Кремлю, что Украина – часть Запада. В будущем она войдет в ЕС и НАТО. Суверенитет и территориальная целостность Украины не могут быть предметом переговоров.
- Второй – показать России, с какими последствиями она может столкнуться, если вторгнется в Украину. Разрабатывая санкции сейчас, впоследствии можно избежать необходимости вводить их.
- Третий – углубление военно-технического сотрудничества со странами Запада. Украина имеет сильное войско, однако для укрепления обороны нужно больше оружия.
Кулеба о цели Украины
- Политик отметил, что цель Украины – получить "мир через силу".
- По словам политика, сейчас США и союзники из Европы должны говорить с Владимиром Путиным и выиграть для Украины время.
- Между тем Украина укрепится настолько, что Россия просто не будет иметь возможного военного варианта для вторжения.
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