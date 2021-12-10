Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью иностранному изданию.
К теме Россия заявила об угрозе масштабного конфликта в Европе из-за сближения Украины с НАТО
Кулеба заявил, что цель получить "мир через силу"
Цель Украины проста – мир через силу. Сейчас Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время и укрепить Украину до такой степени, чтобы у России просто не будет возможного военного варианта для вторжения,
– заявил Кулеба.
Глава МИД пояснил, что "когда такой уровень будет достигнут, появится возможность справедливого политико-дипломатического урегулирования на Донбассе, а также, наконец, вступления Украины в Евросоюз и НАТО".
Последние новости по НАТО
- СМИ заявили, что в случае полномасштабного наступления России, НАТО предоставит Украине помощь в виде авиации.
- 6 декабря спикер Путина заявил, что якобы в Кремле обеспокоены из-за возможного размещения в Украине военных подразделений НАТО. Якобы в таком случае Москва примет меры по защите своих интересов.
- 7 декабря во время разговора Джо Байдена и Владимира Путина глава Кремля требовал предоставить гарантии нерасширения НАТО.
- Президент США ответил на заявление Путина, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.
- Джо Байден также 9 декабря во время переговоров с Владимиром Зеленским заверил, что отказал Путину касательно Украины в НАТО.
Байден резко ответил Путину относительно членства Украины в НАТО – смотрите видео