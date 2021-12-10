Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью иностранному изданию.

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Кулеба заявил, что цель получить "мир через силу"

Цель Украины проста – мир через силу. Сейчас Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время и укрепить Украину до такой степени, чтобы у России просто не будет возможного военного варианта для вторжения,
– заявил Кулеба.

Глава МИД пояснил, что "когда такой уровень будет достигнут, появится возможность справедливого политико-дипломатического урегулирования на Донбассе, а также, наконец, вступления Украины в Евросоюз и НАТО".

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