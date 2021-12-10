Про це Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю іноземному виданні.

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Кулеба заявив, що мета отримати "мир через силу"

Мета України проста – мир через силу. Наразі Сполучені Штати та їхні європейські союзники повинні поговорити з Путіним, щоб виграти час і зміцнити Україну до такої міри, що у Росії просто не буде можливого військового варіанту для вторгнення в неї,
– заявив Кулеба.

Очільник МЗС пояснив, що "коли такий рівень буде досягнутий, з'явиться можливість справедливого політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі, а також, нарешті, вступ України в Євросоюз та НАТО".

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