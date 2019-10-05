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      Ее именем назовут астероид: педагоги определили лучшую учительницу Украины 2019 года

      13 Читати новину українською
      Global Teacher Prize Ukraine 2019
      Global Teacher Prize Ukraine 2019 / nus.org.ua

      Лучшей учительницей Украины в 2019 году стала Наталья Кидалова – преподаватель английского языка из Мелитополя. Ее кандидатуру выбрало жюри Global Teacher Prize Ukraine.

      Наталья Кидалова, кроме английского, учит детей также украинскому языку и литературе. Победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2019 ее объявили во время официальной церемонии в Киеве 5 октября, пишет "Новая украинская школа".

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      250 тысяч гривен – это главный приз для лучшей учительницы. А также ее именем назовут астероид.

      Я живой пример того, что чудеса случаются. И безумно счастлива, что я учительница. Если бы я не получала даже ни копейки, то бы все равно ходила на работу,
      – сказала победительница, получая вознаграждение.

      Заметим, что Кидалова работает в Мелитопольской специализированной школе № 23 в Запорожской области.

      Кідалова
      Наталия Кидалова / Фото с сайта Global Teacher Prize Ukraine

      Чем известна на данный момент лучшая учительница Украины Наталья Кидалова?

      ► Выпускница программы обмена США SUSI Института американистики.
      ► Эксперт институционального аудита пилотирования критериев, инструментов и индикаторов качества образования Государственной службы качества образования.
      ► Спикер международных вебинаров.
      ► Соавтор онлайн-курса "Развитие гражданских компетенций».
      ► Координатор работы Южного хаба Всеукраинской программы поддержки образовательных реформ "Демократическая школа".

      Для чего в Украине существует премия "Лучший учитель"?

      ► Чтобы привлечь внимание общества к важности образования и роли учителей.
      ► Чтобы поднять престиж и популяризировать профессию учителя.
      ► Чтобы вдохновить на использование современных методик обучения.
      ► Чтобы приобщить украинских учителей к мировому образовательному сообществу.

      Что такое Global Teacher Prize?
      Это мировая ежегодная премия учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Основана она фондом Varkey GEMS Foundation.

      В Украине это ежегодная национальная премия для учителей, основанная в 2017 году. Премия призвана отметить достижения учителей не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и в целом подчеркнуть важность педагогов в Украине.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости культуры Дети и несовершеннолетние Образование Новости Украины
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