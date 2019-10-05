Ее именем назовут астероид: педагоги определили лучшую учительницу Украины 2019 года

Лучшей учительницей Украины в 2019 году стала Наталья Кидалова – преподаватель английского языка из Мелитополя. Ее кандидатуру выбрало жюри Global Teacher Prize Ukraine.

Наталья Кидалова, кроме английского, учит детей также украинскому языку и литературе. Победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2019 ее объявили во время официальной церемонии в Киеве 5 октября, пишет "Новая украинская школа".

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250 тысяч гривен – это главный приз для лучшей учительницы. А также ее именем назовут астероид.

Я живой пример того, что чудеса случаются. И безумно счастлива, что я учительница. Если бы я не получала даже ни копейки, то бы все равно ходила на работу,

– сказала победительница, получая вознаграждение.

Заметим, что Кидалова работает в Мелитопольской специализированной школе № 23 в Запорожской области.



Наталия Кидалова / Фото с сайта Global Teacher Prize Ukraine

Чем известна на данный момент лучшая учительница Украины Наталья Кидалова?

► Выпускница программы обмена США SUSI Института американистики.

► Эксперт институционального аудита пилотирования критериев, инструментов и индикаторов качества образования Государственной службы качества образования.

► Спикер международных вебинаров.

► Соавтор онлайн-курса "Развитие гражданских компетенций».

► Координатор работы Южного хаба Всеукраинской программы поддержки образовательных реформ "Демократическая школа".

Для чего в Украине существует премия "Лучший учитель"?

► Чтобы привлечь внимание общества к важности образования и роли учителей.

► Чтобы поднять престиж и популяризировать профессию учителя.

► Чтобы вдохновить на использование современных методик обучения.

► Чтобы приобщить украинских учителей к мировому образовательному сообществу.

Что такое Global Teacher Prize?

Это мировая ежегодная премия учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Основана она фондом Varkey GEMS Foundation.



В Украине это ежегодная национальная премия для учителей, основанная в 2017 году. Премия призвана отметить достижения учителей не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и в целом подчеркнуть важность педагогов в Украине.

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