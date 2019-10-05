Ее именем назовут астероид: педагоги определили лучшую учительницу Украины 2019 года
Лучшей учительницей Украины в 2019 году стала Наталья Кидалова – преподаватель английского языка из Мелитополя. Ее кандидатуру выбрало жюри Global Teacher Prize Ukraine.
Наталья Кидалова, кроме английского, учит детей также украинскому языку и литературе. Победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2019 ее объявили во время официальной церемонии в Киеве 5 октября, пишет "Новая украинская школа".
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250 тысяч гривен – это главный приз для лучшей учительницы. А также ее именем назовут астероид.
Я живой пример того, что чудеса случаются. И безумно счастлива, что я учительница. Если бы я не получала даже ни копейки, то бы все равно ходила на работу,
– сказала победительница, получая вознаграждение.
Заметим, что Кидалова работает в Мелитопольской специализированной школе № 23 в Запорожской области.
Наталия Кидалова / Фото с сайта Global Teacher Prize Ukraine
Чем известна на данный момент лучшая учительница Украины Наталья Кидалова?
► Выпускница программы обмена США SUSI Института американистики.
► Эксперт институционального аудита пилотирования критериев, инструментов и индикаторов качества образования Государственной службы качества образования.
► Спикер международных вебинаров.
► Соавтор онлайн-курса "Развитие гражданских компетенций».
► Координатор работы Южного хаба Всеукраинской программы поддержки образовательных реформ "Демократическая школа".
Для чего в Украине существует премия "Лучший учитель"?
► Чтобы привлечь внимание общества к важности образования и роли учителей.
► Чтобы поднять престиж и популяризировать профессию учителя.
► Чтобы вдохновить на использование современных методик обучения.
► Чтобы приобщить украинских учителей к мировому образовательному сообществу.
Что такое Global Teacher Prize?
Это мировая ежегодная премия учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Основана она фондом Varkey GEMS Foundation.
В Украине это ежегодная национальная премия для учителей, основанная в 2017 году. Премия призвана отметить достижения учителей не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и в целом подчеркнуть важность педагогов в Украине.
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