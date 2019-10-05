Її ім'ям назвуть астероїд: освітяни визначили найкращу вчительку України 2019 року

Найкращою вчителькою України у 2019 році стала Наталя Кідалова – викладачка англійської мови з Мелітополя. Її кандидатуру обрало журі Global Teacher Prize Ukraine.

Наталія Кідалова, окрім англійської, вчить дітей також української мови та літератури. Переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2019 її оголосили під час офіційної церемонії у Києві 5 жовтня, пише "Нова українська школа".

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250 тисяч гривень – це головний приз для найкращої вчительки. А також її ім'ям назвуть астероїд.

Я живий приклад того, що дива трапляються. І шалено щаслива, що я вчителька. Якби я не отримувала навіть жодної копійки, то б однаково ходила б на роботу,

– сказала переможниця, отримуючи винагороду.

Зауважимо, що Кідалова працює в Мелітопольській спеціалізованій школі № 23 у Запорізькій області.



Наталія Кідалова / Фото з сайту Global Teacher Prize Ukraine

Чим відома наразі найкраща вчителька України Наталія Кідалова?

► Випускниця програми обміну США SUSI Інституту Американістики.

► Експертка інституційного аудиту пілотування критеріїв, інструментів та індикаторів якості освіти Державної служби якості освіти.

► Спікерка міжнародних вебінарів.

► Співавторка онлайн-курсу "Розвиток громадянських компетентностей".

► Координаторка роботи Південного хабу Всеукраїнської програми підтримки освітніх реформ "Демократична школа".

Навіщо в Україні існує премія "Найкращий вчитель"?

► Щоб привернути увагу суспільства до важливості освіти та ролі вчителів.

► Щоб підняти престиж та популяризувати професію вчителя.

► Щоб надихнути на використання сучасних методик навчання.

► Щоб долучити українських учителів до світової освітянської спільноти.

Що таке Global Teacher Prize?Це світова щорічна премія вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Засновано її фондом Varkey GEMS Foundation.



В Україні це щорічна національна премія для вчителів, заснована у 2017 році. Премія покликана відзначити досягнення вчителів не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та загалом підкреслити важливість педагогів в Україні.

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