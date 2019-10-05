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      Її ім'ям назвуть астероїд: освітяни визначили найкращу вчительку України 2019 року

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      Global Teacher Prize Ukraine 2019
      Global Teacher Prize Ukraine 2019 / nus.org.ua

      Найкращою вчителькою України у 2019 році стала Наталя Кідалова – викладачка англійської мови з Мелітополя. Її кандидатуру обрало журі Global Teacher Prize Ukraine.

      Наталія Кідалова, окрім англійської, вчить дітей також української мови та літератури. Переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2019 її оголосили під час офіційної церемонії у Києві 5 жовтня, пише "Нова українська школа".

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      250 тисяч гривень – це головний приз для найкращої вчительки. А також її ім'ям назвуть астероїд.

      Я живий приклад того, що дива трапляються. І шалено щаслива, що я вчителька. Якби я не отримувала навіть жодної копійки, то б однаково ходила б на роботу,
      – сказала переможниця, отримуючи винагороду.

      Зауважимо, що Кідалова працює в Мелітопольській спеціалізованій школі № 23 у Запорізькій області.

      Кідалова
      Наталія Кідалова / Фото з сайту Global Teacher Prize Ukraine

      Чим відома наразі найкраща вчителька України Наталія Кідалова?

      ► Випускниця програми обміну США SUSI Інституту Американістики.
      ► Експертка інституційного аудиту пілотування критеріїв, інструментів та індикаторів якості освіти Державної служби якості освіти.
      ► Спікерка міжнародних вебінарів.
      ► Співавторка онлайн-курсу "Розвиток громадянських компетентностей".
      ► Координаторка роботи Південного хабу Всеукраїнської програми підтримки освітніх реформ "Демократична школа".

      Навіщо в Україні існує премія "Найкращий вчитель"?

      ► Щоб привернути увагу суспільства до важливості освіти та ролі вчителів. 
      ► Щоб підняти престиж та популяризувати професію вчителя.
      ► Щоб надихнути на використання сучасних методик навчання.
      ► Щоб долучити українських учителів до світової освітянської спільноти.

      Що таке Global Teacher Prize?Це світова щорічна премія вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Засновано її фондом Varkey GEMS Foundation.

      В Україні це щорічна національна премія для вчителів, заснована у 2017 році. Премія покликана відзначити досягнення вчителів не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та загалом підкреслити важливість педагогів в Україні.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Освіта Діти і неповнолітні Новини культури
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