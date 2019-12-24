Ефремов стал "козлом отпущения", – эксперт сказал, кто крышевал экс-регионала

Об освобождении из-под ареста и закрытии уголовного дела экс-регионала Александра Ефремова, который фигурирует в деле содействия сепаратистам на Донбассе – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказал журналист Константин Батозский.

О влиянии Ефремова на Луганск

– Его роль в Луганске была примерно такая, как роль Ахметова в Донецкой области. То есть господин Ефремов не был каким-то мощным олигархом, но тогда он был комсомольским деятелем. Строил карьеру и был всю жизнь "руками за сценой" во всех процессах в Луганской области. Он всю жизнь был связан с властью, с "Партией регионов".

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– Когда произошел Крым (аннексия Крыма – 24 канал), и в то время в голове Александра Ефремова была большая борьба между внутренним адвокатом и внутренним прокурором. Внутренний адвокат ему говорил, что твой звездный час настал. Потому что в то время он был председателем парламентской фракции "Партии регионов" в Верховной Раде. Но тогда это уже было понятно, что это не та партия, которая была раньше – ни влияния, ни шансов у них не было. А здесь был шанс для Ефремова вернуться в большую политику.



Александр Ефремов

– В то же время он видел, что произошло с Аксеновым в Крыму, а это примерно такая же ситуация.

Что известно о Ефремове?Он был украинским политиком, который стал первым заместителем председателя "Партии регионов" и председателем ее фракции до 2014 года. Политик был противником Евромайдана, инициатором и участником ручного голосования за законы 16 января 2014 года, которые закрепляли диктатуру Виктора Януковича и ограничивали права и свободы украинцев.

– Я уверен, что к Ефремову различные чиновники, мэры, главы районов, бандиты, бизнесмены – все обращались. И я уверен, что он говорил: "дайте посмотреть, как события разворачиваются, давайте ставки не делать, потому что можем сейчас сорвать, наверное, огромный куш". Мне кажется, что такая логика.

Почему до сих пор нет приговора по делу Ефремова

– По моему мнению, во-первых, это связано с тем, что у нас были всегда изменения, в прокуратуре, что в следственных органах. А я это связываю с огромным непрофессионализмом следствия и Генеральной прокуратуры.

– Во-вторых, это существование с нашей правоохранительной системой кучей адвокатов-решал. Которые умеют затягивать процессы, умеют их превращать в фарс, умеют с ними делать все, что угодно. К примеру, адвокат Ефремова сейчас сделал вообще огромную карьеру – стал заместителем председателя Офиса Президента.

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– В-третьих, этот отсутствие политической воли. Потому что мы не помним Петра Порошенко как человека, который был настроен конфликтовать с непосредственно украинскими политическими элитами. Петр Порошенко пытался со всеми договориться и большинство Донецкой и Луганской элит эти правила игры приняли. И Ефремов был выбран таким "козлом отпущения", который за всех сидит и не сидит. То есть ему там смягчали меры пресечения.

В чем обвиняют Ефремова?

В 2015 году Ефремова задержали по обвинению "в содействии сепаратизму" и "посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины", но отпустили. Через год задержали повторно.



С 2017 года рассмотрение дела – о государственной измене, организации и поддержке так называемой "ЛНР" – перенаправили в Луганскую область в город Старобельск. 22 июля Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу защитников Ефремова, постановил отпустить его под круглосуточный домашний арест в Киеве.



Кроме этого, 8 ноября Печерский районный суд Киева закрыл еще одно уголовное дело в отношении бывших народных депутатов Александра Ефремова, Александра Стояна (входили во фракцию "Партии регионов") и Сергея Гордиенко (из Компартии) за принятие "диктаторских законов" 16 января 2014 года.



Дела, в которых фигурирует Александр Ефременко

Также в программе координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова рассказала, что в течение всего судебного периода свидетелей по делам Александра Ефремова запугивали, а также совершались на них покушения. Больше об этом читайте по ссылке.