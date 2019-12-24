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      Єфремов став "цапом відбувайлом", – експерт сказав, хто кришував ексрегіонала

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      Олександр Єфремов / narodna-pravda.ua

      Про звільнення з-під арешту і закриття кримінальної справи ексрегіонала Олександра Єфремова, який фігурує у справі сприяння сепаратистам на Донбасі, – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповів журналіст Костянтин Батозський.

      Про вплив Єфремова на Луганськ

      – Його роль в Луганську була приблизно така, як роль Ахметова в Донецькій області. Тобто пан Єфремов не був якимось потужним олігархом, але тоді він був комсомольським діячем. Будував кар’єру і був все життя тіньовиком у всіх процесах у Луганській області. Він все життя був пов’язаний з владою, з "Партією регіонів".

      Важливо: Суд закрив справу щодо "диктаторських законів" проти Єфремова, Стояна і Гордієнка

      – Коли стався Крим (анексія Криму, – 24 канал), то на той час в голові Олександра Єфремова була велика боротьба між внутрішнім адвокатом і внутрішнім прокурором. Внутрішній адвокат йому казав, що твій зірковий час настав. Бо на той час він був головою фракції парламентської фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді. Але тоді це вже було зрозуміло, що то не та партія, яка була раніше – ані впливу, ані шансів у них не було. А тут був шанс для Єфремова повернутись у велику політику.

      єфремов
      Олександр Єфремов

      – Водночас він бачив, що сталось з Аксьоновим в Криму, а це приблизно така ж ситуація.

      Що відомо про Єфремова? Він був українським політиком, який став першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Політик був противником Євромайдану, ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича й обмежували права і свободи українців.

      – Я впевнений, що до Єфремова різні чиновники, мери, голови районів, бандити, бізнесмени всі звертались. І я впевнений, що він казав дайте дивитись, як події розгортаються, давайте ставки не робити, бо можемо зараз зірвати напевно величезний кущ. Мені здається, що є така логіка.

      Чому досі немає вироку у справі Єфремова

      – На мою думку, по-перше, це пов’язано з тим, що у нас були завжди зміни, що в прокуратурі, що в слідчих органах. А я це пов’язую з величезним непрофесіоналізмом слідства і Генеральної прокуратури.

      – По-друге, це існування з нашою правоохоронною системою цілою купою адвокатів-рішал. Які вміють затягувати процеси, вміють їх перетворити на фарс, вміють з ними робити все, що завгодно. До прикладу, адвокат Єфремова зараз зробив взагалі величезну кар’єру – став заступником голови Офісу Президента.

      Варто знати: Звільнення Єфремова – про причини і наслідки рішення суду

      – По-третє, це відсутність політичної волі. Тому що ми не пам’ятаємо Петра Порошенка як людину, яка була налаштована конфліктувати безпосередньо з українськими політичними елітами. Петро Порошенко намагався зі всіма домовитись і більшість еліт Донецької та Луганської областей ці правила гри сприйняли. І Єфремов був обраний таким "цапом відбувайлом", який за всіх сидить і не сидить. Тобто йому там пом’якшували заходи.

      В чому звинувачують Єфремова?У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.

      З 2017 року розгляд справи – про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" – перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ. 22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.

      Окрім цього, 8 листопада Печерський районний суд Києва закрив ще одну кримінальну справу щодо колишніх народних депутатів Олександра Єфремова, Олександра Стояна (входили до фракції "Партії регіонів") і Сергія Гордієнка (з Компартії) за прийняття "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

      єфремов справиСправи, в яких фігурує Олександр Єфремов

      Також в програмі координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова розповіла, що протягом всього судового періоду свідків у справах Олександра Єфремова залякували, а також вчинялися на них замахи. Більше про це читайте за посиланням.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Кримінальні новини Судді Після всього Новини політики Олександр Єфремов Партія регіонів Новини Луганська Віктор Янукович
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