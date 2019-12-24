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      Свідків у справі Єфремова залякували та вчиняли на них замахи, – Решетилова

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      Олександр Єфремов / Musiienko, Apostrophe

      Як стверджує обвинувачення, протягом всього судового періоду свідків у справах Олександра Єфремова залякували, а також вчинялися на них замахи.

      Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Після всього" розповіла координаторка Медійної Ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

      Важливо: Суд закрив справу щодо "диктаторських законів" проти Єфремова, Стояна і Гордієнка

      За її словами, навколо провадження щодо Єфремова, є ще три кримінальні провадження про тиск на свідків.

      Зокрема, навіть є провадження щодо підготовки теракту, де б мав загинути головний свідок обвинувачення. Він є українським розвідником, в справі проходить з кодовим іменем. Вже навіть в суді є засуджений виконавець, також є вже провадження по організаторах,
      – розповіла Решетилова.

      Вона додала, що є провадження щодо тиску і на Миколу Цукура. Це один з "торнадівців", який теж засуджений у гучній справі щодо батальйону МВС "Торнадо". Він також давав свідчення щодо Єфремова, оскільки він сам луганчанин і багато знає.

      "Як стверджує обвинувачення, протягом всього цього періоду свідків залякували, на них вчинялися замахи", – підсумувала Решетилова.

      Хто такий Єфремов і в чому його звинувачують?

      Олександр Єфремов – це український політик, він був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Єфремов був противником Євромайдану, ініціатором і учасником голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

      У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.

      З 2017 року розгляд справи – про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" – перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ. 22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.

      Справи Олександра Єфремова:

      • Організація захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації
      • Пособництво у захопленні будівлі СБУ у Луганській області
      • Вчинення умисних дій з метою зімни території та державного кордону України
      • Сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"
      • Державна зрада

      Нещодавно в соцмережах з’явився резонансний аудіозапис. На ньому, голос схожий на голос керівника ДБР Романа Труби розмовляє з людиною, чий голос схожий на голос заступника голови офісу президента Андрія Смирнова.

      Співрозмовники обговорюють звільнення з-під арешту і закриття кримінальної справи екс-регіонала Олександра Єфремова. Через кілька днів після цієї розмови, суд і справді випустив Єфремова з-під варти.

      А одну із кількох справ проти нього – днями було закрито. Печерський районний суд Києва 8 листопада закрив кримінальну справу щодо колишніх народних депутатів Олександра Єфремова, Олександра Стояна (входили до фракції "Партії регіонів") і Сергія Гордієнка (з Компартії) за прийняття "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

      До слова, Андрій Смирнов, голос якого, начебто чути на записі, до свого потрапляння в офіс президента Зеленського, справді був адвокатом Олександра Єфремова.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Єфремов Судді Новини Луганська Партія регіонів Україна – Росія Війна на Донбасі
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