Свідків у справі Єфремова залякували та вчиняли на них замахи, – Решетилова

Як стверджує обвинувачення, протягом всього судового періоду свідків у справах Олександра Єфремова залякували, а також вчинялися на них замахи.

Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Після всього" розповіла координаторка Медійної Ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Важливо: Суд закрив справу щодо "диктаторських законів" проти Єфремова, Стояна і Гордієнка

За її словами, навколо провадження щодо Єфремова, є ще три кримінальні провадження про тиск на свідків.

Зокрема, навіть є провадження щодо підготовки теракту, де б мав загинути головний свідок обвинувачення. Він є українським розвідником, в справі проходить з кодовим іменем. Вже навіть в суді є засуджений виконавець, також є вже провадження по організаторах,

– розповіла Решетилова.

Вона додала, що є провадження щодо тиску і на Миколу Цукура. Це один з "торнадівців", який теж засуджений у гучній справі щодо батальйону МВС "Торнадо". Він також давав свідчення щодо Єфремова, оскільки він сам луганчанин і багато знає.

"Як стверджує обвинувачення, протягом всього цього періоду свідків залякували, на них вчинялися замахи", – підсумувала Решетилова.

Хто такий Єфремов і в чому його звинувачують?

Олександр Єфремов – це український політик, він був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Єфремов був противником Євромайдану, ініціатором і учасником голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.

З 2017 року розгляд справи – про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" – перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ. 22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.

Справи Олександра Єфремова:

Організація захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації

Пособництво у захопленні будівлі СБУ у Луганській області

Вчинення умисних дій з метою зімни території та державного кордону України

Сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка"

Державна зрада

Нещодавно в соцмережах з’явився резонансний аудіозапис. На ньому, голос схожий на голос керівника ДБР Романа Труби розмовляє з людиною, чий голос схожий на голос заступника голови офісу президента Андрія Смирнова.

Співрозмовники обговорюють звільнення з-під арешту і закриття кримінальної справи екс-регіонала Олександра Єфремова. Через кілька днів після цієї розмови, суд і справді випустив Єфремова з-під варти.

А одну із кількох справ проти нього – днями було закрито. Печерський районний суд Києва 8 листопада закрив кримінальну справу щодо колишніх народних депутатів Олександра Єфремова, Олександра Стояна (входили до фракції "Партії регіонів") і Сергія Гордієнка (з Компартії) за прийняття "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

До слова, Андрій Смирнов, голос якого, начебто чути на записі, до свого потрапляння в офіс президента Зеленського, справді був адвокатом Олександра Єфремова.