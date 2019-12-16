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      Суд закрив справу щодо "диктаторських законів" проти Єфремова, Стояна і Гордієнка

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      Олександр Єфремов / slovoidilo.ua

      Печерський районний суд Києва 8 листопада закрив кримінальну справу щодо колишніх народних депутатів Олександра Єфремова, Олександра Стояна (входили до фракції "Партії регіонів") і Сергія Гордієнка (з Компартії) за прийняття "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

      Про це повідомило профільне видання "Судовий репортер" з посиланням на матеріали судового реєстру.

      До теми: Закони 16 січня: Антикорупційний суд не розглядатиме справи Єфремова та інших ексрегіоналів

      Рішення прийнято у зв'язку з тим, що 13 травня 2014 року Верховна Рада частково декриміналізувала статті 364 Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем.

      Відповідальність настає лише за шкоду майнового характеру, тоді як депутатів звинувачували у немайновій шкоді.

      Що відомо про справу ексрегіоналів Єфремова, Стояна та комуніста Гордієнка

      Кримінальну справу щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка через прийняття "диктаторських законів" розслідувалася за ст.364 ч.2 (зловживання владою і службовими повноваженнями) і ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

      До суду її передали ще у 2015 році, але до цього часу далі підготовчого засідання справа не дійшла.

      16 січня 2014 року депутати методом підняття рук проголосували за пакет законів, що давали влади більше можливостей для придушення протестів. Тоді заборонили рух автомобілів колонами більше 5, за організацію зборів і мітингів встановили штраф і арешт до 10 діб, передбачили введення кримінальної відповідальності за екстремізм і за наклеп, блокування держбудівель.

      Єфремов, Стоян і Гордієнко були членами Лічильної комісії Верховної Ради, яка формалізувала прийняття цих законів.

      Єфремова також судять за звинуваченням у державній зраді.

      Хто такий Єфремов і в чому його звинувачують?Олександр Єфремов – український політик, який був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Політик був противником Євромайдану, ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича й обмежували права і свободи українців.

      У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Єфремов Судді КПУ Революція Гідності Партія регіонів
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