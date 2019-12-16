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      Суд закрыл дело относительно "диктаторских законов" против Ефремова, Стояна и Гордиенко

      88 Читати новину українською
      Александр Ефремов / slovoidilo.ua

      Печерский районный суд Киеве 8 ноября закрыл уголовное дело в отношении бывших народных депутатов Александра Ефремова, Александра Стояна (входили во фракцию "Партии регионов") и Сергея Гордиенко (из "Компартии") за принятие "диктаторских законов" 16 января 2014 года

      Об этом сообщило профильное издание "Судебный репортер" со ссылкой на материалы судебного реестра.

      К теме: Законы 16 января: Антикоррупционный суд не будет рассматривать дела Ефремова и других экс-регионалов

      Решение принято в связи с тем, что 13 мая 2014 года Верховная Рада частично декриминализировала статьи 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением.

      Ответственность наступает только за ущерб имущественного характера, тогда как депутатов обвиняли в неимущественном вреде.

      Что известно о деле экс-регионалов Ефремова, Стояна и коммуниста Гордиенко

      Уголовное дело в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко из-за принятия "диктаторских законов" расследовалось по ст.364 ч.2 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

      В суд его передали еще в 2015 году, но до сих пор дальше подготовительного заседания дело не дошло.

      16 января 2014 года депутаты методом поднятия рук проголосовали за пакет законов, которые давали власти больше возможностей для подавления протестов. Тогда запретили движение автомобилей колоннами более 5 штук, за организацию собраний и митингов установили штраф и арест до 10 суток, предусмотрели введение уголовной ответственности за экстремизм, за клевету и блокировку госучереждений.

      Ефремов, Стоян и Гордиенко были членами Счетной комиссии Верховной Рады, которая формализировала принятия этих законов.

      Ефремова также судят по обвинению в государственной измене.

      Кто такой Ефремов и в чем его обвиняют?
      Александр Ефремов – украинский политик, который был первым заместителем председателя "Партии регионов" и председателем ее фракции до 2014 года. Политик был противником Евромайдан, инициатором и участником ручного голосования за законы 16 января 2014 года, которые закрепляли диктатуру Виктора Януковича и ограничивали права и свободы Украинской.

      В 2015 году Ефремова задержали по обвинению "в содействии сепаратизму" и "посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины", но отпустили. Через год задержали повторно.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Партия регионов Революция достоинства КПУ Судьи Александр Ефремов
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