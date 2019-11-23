Апеляційний суд залишив за ґратами ексбійців "Торнадо", які катували людей

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду у кримінальному провадженні щодо колишніх бійців батальйону МВС "Торнадо", засуджених за викрадення та катування людей.

Повний текст ухвали суд оголосить 2 грудня, як зазначили у повідомленні на сайті суду.

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Так, суд залишив без змін вирок Оболонського райсуд Києва від 7 квітня 2017 року. Кого він стосується:

екскомандира розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" ГУ МВС в Луганській області Руслана Онищенка,

його заступника Миколи Цукура та співробітника підрозділу Максима Глєбова,

Бориса Гульчука,

Андрія Демчука,

Романа Іваша,

Микити Куста,

Микити Свиридовського,

Юрія Шевченка,

Даніїла Ляшука,

Іллі Холода

Анатолія Пламадяли.

Суд над ексбійцями "Торнадо": що треба знати

Оболонський районний суд Києва 7 квітня 2017 року засудив 8 ексбійців роти міліції "Торнадо" до позбавлення волі на термін від 8 до 11 років і ще чотирьох – до 5 років умовно.

Їх визнали винними у викраденні людей, автотранспорту, тортурах, задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, незаконному проникненні в житло та інших злочинах. Захист "торнадівців" оскаржував вирок.

У серпні 2018 року екс-бійці розформованоїспецроти "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.

У середині серпня Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО.