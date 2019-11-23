Апеляційний суд залишив за ґратами ексбійців "Торнадо", які катували людей
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду у кримінальному провадженні щодо колишніх бійців батальйону МВС "Торнадо", засуджених за викрадення та катування людей.
Повний текст ухвали суд оголосить 2 грудня, як зазначили у повідомленні на сайті суду.
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Так, суд залишив без змін вирок Оболонського райсуд Києва від 7 квітня 2017 року. Кого він стосується:
- екскомандира розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" ГУ МВС в Луганській області Руслана Онищенка,
- його заступника Миколи Цукура та співробітника підрозділу Максима Глєбова,
- Бориса Гульчука,
- Андрія Демчука,
- Романа Іваша,
- Микити Куста,
- Микити Свиридовського,
- Юрія Шевченка,
- Даніїла Ляшука,
- Іллі Холода
- Анатолія Пламадяли.
Суд над ексбійцями "Торнадо": що треба знати
Оболонський районний суд Києва 7 квітня 2017 року засудив 8 ексбійців роти міліції "Торнадо" до позбавлення волі на термін від 8 до 11 років і ще чотирьох – до 5 років умовно.
Їх визнали винними у викраденні людей, автотранспорту, тортурах, задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, незаконному проникненні в житло та інших злочинах. Захист "торнадівців" оскаржував вирок.
У серпні 2018 року екс-бійці розформованоїспецроти "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.
У середині серпня Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО.