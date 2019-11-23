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      Апеляційний суд залишив за ґратами ексбійців "Торнадо", які катували людей

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      Апеляційний суд лишив за ґратами "торнадівців", засуджених за катування / slovoidilo.ua/

      Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду у кримінальному провадженні щодо колишніх бійців батальйону МВС "Торнадо", засуджених за викрадення та катування людей.

      Повний текст ухвали суд оголосить 2 грудня, як зазначили у повідомленні на сайті суду.

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      Так, суд залишив без змін вирок Оболонського райсуд Києва від 7 квітня 2017 року. Кого він стосується:

      • екскомандира розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" ГУ МВС в Луганській області Руслана Онищенка,
      • його заступника Миколи Цукура та співробітника підрозділу Максима Глєбова,
      • Бориса Гульчука,
      • Андрія Демчука,
      • Романа Іваша,
      • Микити Куста,
      • Микити Свиридовського,
      • Юрія Шевченка,
      • Даніїла Ляшука,
      • Іллі Холода
      • Анатолія Пламадяли.

      Суд над ексбійцями "Торнадо": що треба знати 

      Оболонський районний суд Києва 7 квітня 2017 року  засудив 8 ексбійців роти міліції "Торнадо" до позбавлення волі на термін від 8 до 11 років і ще чотирьох – до 5 років умовно.

      Їх визнали винними у викраденні людей, автотранспорту, тортурах, задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, незаконному проникненні в житло та інших злочинах. Захист "торнадівців" оскаржував вирок. 

      У серпні 2018 року  екс-бійці розформованоїспецроти "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.

      У середині серпня Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО.

      Історія Голодомору: чому знищували українців
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Затримання бійців "Торнадо" Рішення суду Судді
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