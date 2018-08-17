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Через бунт екс-бійців "Торнадо" Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО

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Через бунт екс-бійців "Торнадо" Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО
Через бунт екс-бійців "Торнадо" Мін'юст звільнив весь керівний склад Лук'янівського СІЗО / Фото з відкритих джерел

Нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук повідомив, що Мін'юст ухвалив рішення про звільнення всього керівного складу Лук'янівського СІЗО після інциденту з бунтом екс-бійців батальйону "Торнадо" і передачі їм заборонених речей.

Про це нардеп написав в Facebook.

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"Щойно мені повідомили, що в Мін'юсті прийнято рішення про звільнення всього керівного складу Лук'янівського СІЗО. Це пов'язано з подіями в "Лук'янівці" під час етапування в інші місця позбавлення волі в'язнів бійців спецроти "Торнадо", – заявив Мосійчук.

Народний депутат вважає таке рішення поверховим і узагальненим, адже покарання мають понести виключно ті з працівників СІЗО хто дійсно винен в порушені режиму утримання в’язнів.

Нагадаємо, 9 серпня, екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗОЗазначається, що причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.

Теги: Новини України Затримання бійців "Торнадо" СІЗО Міністерство юстиції
Джерело: 24 канал
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