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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО

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Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО
Из-за бунта экс-бойцов "Торнадо" Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО / Фото из открытых источников

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей.

Об этом нардеп написал в Facebook.

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"Только что мне сообщили, что в Минюсте принято решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО. Это связано с событиями в "Лукьяновке" во время этапирования в другие места лишения свободы заключенных бойцов спецроты "Торнадо", – заявил Мосийчук.

Народный депутат считает такое решение поверхностным и обобщенным, ведь наказание должны понести исключительно те из работников СИЗО, кто действительно виноват в нарушении режима содержания заключенных.

Напомним, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разных заведениям временного содержания.

Теги: Новости Украины Министерство юстиции СІЗО Задержание бойцов "Торнадо"
Источник: 24 канал
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