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      Свидетелей по делу Ефремова запугивали и совершали на них покушения, – Решетилова

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      Александр Ефремов / Musiienko, Apostrophe

      Как утверждает обвинение, в течение всего судебного периода свидетелей по делам Александра Ефремова запугивали, а также совершались на них покушения.

      Об этом в эфире 24 канала в программе "После всего" рассказала координатор Медийной Инициативы за права человека Ольга Решетилова.

      Важно: Суд закрыл дело относительно "диктаторских законов" против Ефремова, Стояна и Гордиенко

      По ее словам, вокруг производства в отношении Ефремова, есть еще три уголовных производства о давлении на свидетелей.

      В частности, даже есть производство по подготовке теракта, где должен был бы погибнуть главный свидетель обвинения. Он является украинским разведчиком, в деле проходит с кодовым именем. Уже даже в суде есть осужденный исполнитель, также есть уже производства по организаторам,
      – рассказала Решетилова.

      Она добавила, что есть производства по давлению и на Николая Цукура. Это один из "торнадовцев", который тоже осужден по громкому делу о батальоне МВД "Торнадо". Он также давал показания по Ефремову, поскольку он сам луганчанин и много знает.

      "Как утверждает обвинение, в течение всего этого периода свидетелей запугивали, на них совершались покушения", – подытожила Решетилова.

      Кто такой Ефремов и в чем его обвиняют?

      Александр Ефремов – это украинский политик, он был первым заместителем председателя "Партии регионов" и председателем ее фракции до 2014 года. Ефремов был противником Евромайдана, инициатором и участником голосования за законы 16 января 2014 года.

      В 2015 году Ефремова задержали по обвинению "в содействии сепаратизму" и "посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины", но отпустили. Через год задержали повторно.

      С 2017 года рассмотрение дела – о государственной измене, организации и поддержке так называемой "ЛНР" – перенаправили в Луганскую область в город Старобельск. 22 июля Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу защитников Ефремова, постановил отпустить его под круглосуточный домашний арест в Киеве.

      Дела Александра Ефремова:

      • Организация захвата здания Луганской областной государственной администрации;
      • Пособничество в захвате здания СБУ в Луганской области;
      • Совершение умышленных действий с целью изменения территории и государственной границы Украины;
      • Содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика";
      • Государственная измена.

      Недавно в соцсетях появилась резонансная аудиозапись. На ней голос, похожий на голос руководителя ГБР Романа Трубы, разговаривает с человеком, чей голос похож на голос заместителя главы офиса президента Андрея Смирнова.

      Собеседники обсуждают освобождение из-под ареста и закрытие уголовного дела экс-регионала Александра Ефремова. Через несколько дней после этого разговора суд действительно выпустил Ефремова из-под стражи.

      А одно из нескольких дел против него – на днях было закрыто. Печерский районный суд Киеве 8 ноября закрыл уголовное дело в отношении бывших народных депутатов Александра Ефремова, Александра Стояна (входили во фракцию "Партии регионов") и Сергея Гордиенко (из Компартии) за принятие "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

      К слову, Андрей Смирнов, голос которого якобы можно услышать на записи, до своего попадания в офис президента Зеленского был адвокатом Александра Ефремова.

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      23 декабря
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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Судьи Партия регионов Новости Луганска Александр Ефремов Новости политики Украина – Россия
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