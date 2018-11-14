Ефросинина, Никитюк и Джамала снялись в аутентичной одежде: яркий фоторепортаж
В среду, 14 ноября, в музее Ивана Гончара в Киеве открылась фотовыставка "Истинные. Праздники". В музее собралось много людей, чтобы увидеть народные костюмы XIX века, фотографии украинских звезд в национальных костюмах, принять участие в мастер-классе, а также послушать выступления Нины Матвиенко, участниц группы Dakh Daughters и традиционную музыку Полтавщины.
Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.
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На выставке можно приобрести благотворительный календарь "Истинные. Праздники", в котором снялись 15 украинских звезд. Героями съемки стали певицы Тина Кароль, Джамала, Нина Матвиенко, телеведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Екатерина Кухар и другие.
Тина Кароль
Прибыль от продаж пойдет на реконструкцию музея Ивана Гончара.
Леся Никитюк
В музее устроили не только выставку, но и так называемый "уголок народного творчества", где показали, как делать дидухов, рождественские звезды, а также как водить коляду.