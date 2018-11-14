22:34
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, сегодня
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Ефросинина, Никитюк и Джамала снялись в аутентичной одежде: яркий фоторепортаж

      48 Читати новину українською

      В среду, 14 ноября, в музее Ивана Гончара в Киеве открылась фотовыставка "Истинные. Праздники". В музее собралось много людей, чтобы увидеть народные костюмы XIX века, фотографии украинских звезд в национальных костюмах, принять участие в мастер-классе, а также послушать выступления Нины Матвиенко, участниц группы Dakh Daughters и традиционную музыку Полтавщины.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Сеть очаровал мистический ролик "Монах" на песню DakhaBrakha от фильмейкера из Нью-Йорка

      На выставке можно приобрести благотворительный календарь "Истинные. Праздники", в котором снялись 15 украинских звезд. Героями съемки стали певицы Тина Кароль, Джамала, Нина Матвиенко, телеведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Екатерина Кухар и другие.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Я дуже щаслива прийняти участь в цьому проекті . Тематика календаря на 2019 рік “Щирі. Свята”. Цей проект починався як соціальна ініціатива. Організатори хотіли показати яким красивим може бути український костюм та зібрати кошти на благодійність. Зараз “Щирі” – це вже традиція. Через вбрання, прикраси, символи ми розповідаємо історію свят, говоримо про родинні цінності, обряди. Окрім цього, “Щирі” зроблять свій внесок у збереження української національної спадщини. Цього року ми реалізуємо проект у партнерстві з Національним центром народної культури "Музей Івана Гончара". Саме на його підтримку буде передано увесь прибуток від продажу благодійного календаря. Кожен місяць у календарі присвячено традиційному українському святу, на що вказують атрибути та елементи вбрання. Певні місяці календаря приурочено до найбільш очікуваної у кожній родині події – весілля. Раніше дівчину вбирали у щедро оздоблений вінок, як символ дівоцтва та краси. На мені весільний строй, Черкащина (нині Полтавська обл.) Виставка проекту “Щирі” відкриється 14 листопада у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара", а благодійний календар можна уже зараз замовити за посиланням у моєму сторіс. Круто , скажіть? @yaroslavagres @buro247ua @kamenska.n @natalibraslavich @sashatodorchuk @domosfera_kiev @natali_kravets

      Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

      кароль

      Тина Кароль

      Прибыль от продаж пойдет на реконструкцию музея Ивана Гончара.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Я беру участь у проекті #Щирі з моменту його створення у 2014 році. Це календар, який продається в благодійних цілях! Найкрасивіший соціальний проект, який показує всю магічну красу українського вбрання різних часів! Цього разу темою #щирі2019 стали свята! Мені дістався вінок нареченої! Це абсолютний артефакт на вигляд, скажу вам чесно! Всі кошти від продажу цього благочинного календарю підуть на відновлення музею імені Івана Гончара @honchar.museum ! Коли стартуватиме продаж, я вам скажу обов‘язково! А поки дивіться підготовку , та більш детально в сторіз Дякую вкотре за мої емоції тобі, Яся @yaroslavagres Дякую @rymakova @tvelinalena та @peretrutovstudio , що завжди так натхненно працюєте зі мною!

      Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

      нікітюк

      Леся Никитюк

      В музее устроили не только выставку, но и так называемый "уголок народного творчества", где показали, как делать дидухов, рождественские звезды, а также как водить коляду.

      Теги: Новости Украины Тина Кароль Ольга Фреймут Леся Никитюк Маша Ефросинина Новости культуры LifeStyle
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В Украине впервые выступил барабанщик "Beatles" Ринго Старр
       5 июня 2011 , 16:20 1
      Как студенты кровью писали историю Украины: 99 годовщина легендарного боя под Крутами
       29 января 2017 , 11:14 1
      Систему фото и видеофиксации нарушений ПДД запустят до конца года – она принесет огромный доход
       28 сентября , 09:44
      В Израиле игрок помогал травмированному партнеру, увидел мяч, забил гол и продолжил помогать – курьез дня
       11 ноября , 15:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук