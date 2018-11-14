Єфросиніна, Нікітюк та Джамала знялися в автентичному вбранні: яскравий фоторепортаж

У середу, 14 листопада, в музеї Івана Гончара у Києві відкрилася фотовиставка "Щирі. Свята". У музеї зібралось багато людей, аби побачити народні костюми ХІХ століття, світлини українських зірок в національному вбранні, взяти участь в майстер-класі, а також послухати виступи Ніни Матвієнко, учасниць гурту Dakh Daughters та традиційну музику Полтавщини.