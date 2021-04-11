Из-за действий Эфиопии: Египет может остаться без воды и превратиться в пустыню
Эфиопия строит в верхнем течении Нила гидроэлектростанцию. Ее запуск грозит большим падением уровня воды в нижнем течении реки.
Источник:24 канал
Жизнь Египта зависит от одной реки – Нила. Такое мнение высказал в блоге "Большой мир" Юрий Мацарский.
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Египет может остаться без воды
По его словам, на спутниковых фото прекрасно видно, что все большие города и даже маленькие села "жмутся" к Нилу.
Вопрос вовсе не гипотетический: именно сейчас из-за действий Эфиопии без воды может остаться огромный Египет,
– отметил Мацарский.
Он заметил, что в нескольких километрах от берегов Нила начинаются пустыни. Таким может стать весь Египет, если река вдруг обмелеет.
В правительстве Эфиопии уверяют, что вовсе не хотят превратить в пустыню главную страну арабского мира. В то же время отказываться от строительства гидроэлектростанции страна, переживающая настоящий промышленный бум, тоже не собирается.
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