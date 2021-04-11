Ефіопія будує у верхній течії Нілу гідроелектростанцію. Її запуск загрожує великому падінню рівня води в нижній течії річки.

Життя Єгипту залежить від однієї річки – Нілу. Таку думку висловив у блозі "Большой мир" Юрій Мацарський.

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Єгипет може залишитись без води

За його словами, на супутникових фото чудово видно, що всі великі міста і навіть маленькі села "тиснуться" до Нілу.

Питання зовсім не гіпотетичне: саме зараз через дії Ефіопії без води може залишитися величезний Єгипет,

– зазначив Мацарський.

Він зауважив, що за декілька кілометрів від берегів Нілу починаються пустелі. Таким може стати весь Єгипет, якщо річка раптом обміліє.

Зауважимо! Ніл розташовується по території відразу десяти країн. Від нього залежать мільйони людей. Зокрема в Єгипті саме Ніл дає 97% всієї питної води і води, яку використовують в сільському господарстві.

В уряді Ефіопії запевняють, що зовсім не хочуть перетворити в пустелю головну країну арабського світу. Водночас відмовлятися від будівництва гідроелектростанції країна, яка переживає справжній промисловий бум, теж не збирається.

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