Через дії Ефіопії: Єгипет може залишитись без води і перетворитись у пустелю
Ефіопія будує у верхній течії Нілу гідроелектростанцію. Її запуск загрожує великому падінню рівня води в нижній течії річки.
Джерело:24 канал
Життя Єгипту залежить від однієї річки – Нілу. Таку думку висловив у блозі "Большой мир" Юрій Мацарський.
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Єгипет може залишитись без води
За його словами, на супутникових фото чудово видно, що всі великі міста і навіть маленькі села "тиснуться" до Нілу.
Питання зовсім не гіпотетичне: саме зараз через дії Ефіопії без води може залишитися величезний Єгипет,
– зазначив Мацарський.
Він зауважив, що за декілька кілометрів від берегів Нілу починаються пустелі. Таким може стати весь Єгипет, якщо річка раптом обміліє.
В уряді Ефіопії запевняють, що зовсім не хочуть перетворити в пустелю головну країну арабського світу. Водночас відмовлятися від будівництва гідроелектростанції країна, яка переживає справжній промисловий бум, теж не збирається.
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