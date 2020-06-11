Египет постепенно восстанавливает работу туристической отрасли. Уже с 1 июля в стране собираются частично запустить международное авиасообщение.

Его возобновят прежде всего к курортным городам, но не ко всем. Туризм и авиаперевозки будут осуществлять в прибрежных городах, которые меньше пострадали от коронавируса. Об этом заявил министр информации Египта Осама Хейкал, передает Укринформ.

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В то же время, другие детали он не раскрыл. Скорее всего, речь идет о египетских курортах Красного моря – Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, которые являются наиболее популярными среди иностранных отдыхающих.

Как Египет восстанавливает туризм в условиях пандемии:

Туристов, которые прибудут на курорты страны на чартерных рейсах, освободят от платы за визы до конца октября 2020 года. Этот шаг направлен на восстановление туристической сферы, которая является главным источником дохода страны.

В начале мая курортный сезон Египет открыл для собственных граждан.

А в апреле в Египте запустили бесплатные онлайн-путешествия гробницами и другими знаковыми достопримечательностями страны.

В то же время, когда Египет восстановит регулярные авиаперелеты, которые прекратили в марте, чтобы противодействовать распространению коронавируса, неизвестно.

Какова ситуация с коронавирусом в Египте?В стране количество больных COVID-19 превысило 38 тысяч, 1342 человека умерли от осложнений, вызванных инфекцией.